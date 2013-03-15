GDO'lu tavukdan sonra şimdi de GDO'lu balık!

Domates ve mısırın ardından şimdi de genetiği değiştirilmiş somon balığı üretildi. ABD'li AquaBounty Firması'nı ürettiği somon balıklarının balıklarının 1 saatte 2 kat büyüdüğü tespit edildi.

Firma, GDO'lu somonun tat, renk ve kokusunu normal somon ile aynı olduğunu ve sağlık açısından risk oluşturmadığını açıklarken, bilirkişiler de ekstra hormon aşılanıp, daha çabuk büyümesi sağlanan balıkların çevreye olumsuz etkisinin bulunmadığını belirtti.

gidahareketi.com'da yer alan habere göre, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu somon balığının süpermarketlerde satışına yönelik izin başvurusuna yanıt verdi. Yeni balığın güvenli görüldüğünü açıklayan FDA, bu ürünün birçok testten geçeceğini açıkladı.



Hızlı büyüme



ABD'de gıda krizine neden olan genetiği değiştirilmiş somonlarla ilgili bir gerçek ise konunun ciddiyetini ortaya koydu. Yeni somonların, derin dondurucuda 1 saat içerisinde tam 2 kat büyüdüğü tespit edildi. Ekstra hormonla hızla büyüyen balıklar, doğal sürecinde yetişmiş balıklarla aynı şekilde piyasaya sürülecek. Bu da ABD'de genetiği değiştirilmiş hayvani ürünlerin ilk kez insanların tüketimine sunulması anlamına gelecek.



Ölümcül alerji



ABD'de GDO'lu somon tartışması başladı. Modifiye somonların, normal somon balığı türünün azalmasına yol açacağı belirtiliyor.

Çevreciler ile gıda güvenliği ile ilgili kuruluşlar, FDA'ya gerekli testler yapılmadan bu ürünün satışına izin verilmemesi çağrısında bulunuyor. Sağlıkçılar, GDO'lu somonların ölümcül alerjiye neden olabileceği konusunda uyarıyor.