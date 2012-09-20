GDO'lu mısırlar kanser yaptı

Fransız bilimadamlarının 2 sene süren araştırmasında, genetiği değiştirilmiş mısırla beslenen farelerin daha genç öldüğü ve daha sık kansere yakalandığı görüldü.

Araştırmacılar, bu tür mısırlarla beslenen dişi farelerin yüzde 93'ünde meme tümörlerinin belirlendiğini, erkek farelerin çoğunun ise böbrek ve karaciğer sorunları nedeniyle öldüğünü belirtti.

Bilimadamları, dişi farelerdeki tümörlerin pinpon topundan büyük olduğunu da vurguladı.

Araştırma, Uluslararası "Food and Chemical Toxicology" dergisinde yayımlandı.