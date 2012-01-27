GDO şirketleri Avrupa'dan çekilmeye başladı

T24 - Monsanto, Fransa'da böceklere dayanıklı mısır satma planlarını rafa kaldırdığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Alman BASF firması da Avrupa'daki GDO araştırmalarını askıya alacağını ve araştırma kolunu ABD'ye taşıyacağını açıklamıştı.



EuropaBio Tarımsal Biyoteknoloji Direktörü Carel du Marchie Sarvaas, BASF'ın bu kararının Avrupa için iyi olmadığını söyledi. AB Haber ve Politika Portalı'nın haberine göre; Marchie Sarvaas, 'BASF'ın kararının Avrupa için iyi olmadığını düşünüyorum çünkü Avrupalı bir şirketin, siyasi ortam karşısında gösterdiği tepkiye örnek teşkil ediyor. Araştırma, iş imkanları ve para, değerini bilecek yerlere gidecek.' dedi.



Monsanto ise, Fransa'da mahkemenin ilgili ürünün satışının yasaklanması başvurusunun geri çevirmesine rağmen, ülkede MON810 ürününü satmayacağını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, 'Monsanto, MON810'in 2012 yılı veya daha sonrasında Fransa'da satılabilir olduğunu düşünmemektedir.' denildi.



BASF'ın kararı, GDO'lu ürünlerin Avrupa Birliği'nde rağbet görmemesi olarak yorumlandı.



BASF yönetim kurulu üyesi Stefan Marcinowski, 'Bitki biyoteknolojisinin 21. yüzyıl için kilit bir teknoloji olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu teknoloji, tüketicilerden çiftçilere, siyasetçilere kadar Avrupa'nın pek çok alanda halen kabul edilebilmiş değil. Bu sebeple bu pazar için ürünlere yatırım yapmak mantıklı değil.' dedi.



ABD'de geniş kesimlerce kabul gören GDO'lu ürünler, Avrupa'da hassas bir konu olmaya devam ediyor. Eurobarometer ve diğer anketler, AB'de GDO'lu ürünlere karşı güvensizliğin yüksek olduğunu gösteriyor. Çevre ve tüketici örgütleri, GDO'lu ürün ve tohumların satışının kısıtlanması için kampanyalar yürütüyor.



Friends of the Earth'ten Adrian Bebb, BASF'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Bebb, 'Bu, Avrupa'da GDO'lu ürünlerin tabutuna çakılmış bir çivi daha. Kimse bunları yemek istemiyor ve az sayıda çiftçi üretmek istiyor. Bu karar, AB'yi daha yeşil ve kabul edilebilir bir çiftçiliğe yönlendirmek için kapıyı açtı.' dedi.



Kasım ayında Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller grubu, Avrupa Komisyonu'na yaptığı çağrıda, Avrupa'daki hayvan yemlerinin büyük kısmını üreten Latin Amerika ile ticari ilişkilerini, ürünlerin GDO'lu olduğu ve gıda zincirine girdiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.



AP'den geçtiğimiz yıl ise, GDO'lu ürünlerin üretimine yasak getirip getirmeme kararının ulusal hükümetlere bırakılmasına geniş destek gelmişti.



