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Sağlık

GDO farelerde tümör yaptı!

Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, deneylerde GDO'lu yem yiyen farelerde farklı tümörler görüldüğünü söyledi

05 Nisan 2013 13:53

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, deneylerde GDO'lu yem yiyen farelerde farklı tümörler görüldüğünü söyledi.
 
Genetiği değiştirilmiş ürünlerin denetlenmesi gerektiğini belirten Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, deneylerde GDO'lu yem yiyen farelerde farklı tümörler görüldüğünü söyledi. Dizdar, beslenmenin ölçütünün doğallık olduğunu anlattı.

Bazı insanların bilimden ziyade, sadece para kazanmayı amaçladığına dikkati çeken Dizdar, “Genetiği değiştirilmiş ürün kavramı ülkemize bir şekilde yerleştirildi, denetimlerin artırılması gerekir. Bu yerleştirmenin bugün için varan noktası, hayvan yemi olarak kullanılmasıdır” dedi.

Dizdar, genetiği değiştirilen yemlerin hayvanlara etkisi konusunda çeşitli deneyler yapıldığını kaydederek, deneylerin söz konusu yemlerin zararlarının anlaşılması açısından önem taşıdığını vurguladı.

“Genetiği değiştirilen yemi yiyen farelerde değişik tümörler görüldü” diyen Dizdar, “Bunları kontrol etmemiz kolay değil. Hem ürünleri Türkiye'ye getiren ithalatçılar uyanık hem de elinizdeki imkanlar bu kadar çok denetleme yapmak için müsait değil” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Dizdar, doğal ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, uzun raf ömürlü ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

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