GDO düşük yaptırıyor

T24- ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Hastalıkları Tedavi Sistemleri Koordinatörü Don Huber, GDO'lu ürünlerde yeni bir patojen saptandığını belirterek, "Danalardaki kısırlık oranı yüzde 20'nin üstüne çıktı, sığırlarda düşük yapma oranı yüzde 45'e kadar yükseldi" dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Özlem Güveli'nin haberine göre, Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin başvurusuyla Biyogüvenlik Kurulu’nun yem olarak kullanılmak üzere ithalatına izin verdiği GDO’lu soyanın taşıdığı yabani ot ilaçlarına dayanıklılık geninin (herbisit), çiftlik hayvanlarında kısırlık ve düşüğe neden olduğu öne sürülüyor.

Hayvancılığın verimini düşüren GDO’lu yemler, gübre olarak kullanılan hayvan dışkısı ile toprağa da ulaşıyor kullanıldığı tarladaki bitkilerin genetiğini değiştiriyor. GDO’lu yemle beslenmiş hayvanları tüketen insanların sağlığının ne şekilde etkilendiğine dair bilimsel bir veri yok ama ciddi kuşkular var. Biyogüvenlik Kurulu’nun 6 Ocak 2011 tarihinde verdiği izin ile Bayer firmasına ait A2704-12, Monsanto firmasına ait MON40-3-2 ve MON89788 isimli herbisit tolerans geni taşıyan soya fasulyesi ve ürünleri, hayvan yemi ya da yem hammaddesi olarak kullanılmak üzere ithal edilebilecek.



İznin riskleri



Geçen ay ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Bitki Hastalıkları Tedavi Sistemleri Koordinatörü Don Huber’in tarım şirketi Monsanto’ya ait herbisit toleranslı bir yonca çeşidi hakkında yazdığı ve GDO’ya Hayır Platformu’nun ulaştığı mektup da bu iznin yol açacağı riskleri gözler önüne seriyor.

Bilim insanlarının herbisit tolerans geni aktarılmış soya fasulyesi ve mısırda, yeni bir patojen tespit ettiklerini bildiren mektupta Huber bu patojenin ABD’nin soya ve mısır ihraç pazarlarını çökertebileceğine, yerli gıda, besi endüstrilerine ciddi zarar verebileceğine dikkat çekti.

Don Huber, laboratuvar denemeleri sonucu kısırlık görülen ve düşük yapan birçok besi hayvanında bu organizmanın varlığının doğrulandığını vurgulayarak “Süt işletmelerindeki danalardaki kısırlık oranının yüzde 20’nin üzerine çıkması ve sığırlarda düşük yapma oranının yüzde 45’e kadar yükselmesi şeklinde raporlar var” dedi.