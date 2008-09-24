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Spor

G.Birliği kupada yok!

Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçında G.Birliği, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, kupaya veda etti. Maçın gollerini Alanyaspor'dan 77. dakikada Müslüm ve 90+4. dakikada Nedim atarken, G.Bir

24 Eylül 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçında G.Birliği, Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek, kupaya veda etti.

Maçın gollerini Alanyaspor'dan 77. dakikada Müslüm ve 90+4. dakikada Nedim atarken, G.Birliği'nin tek sayısını 26. dakikada Burhan kaydetti.
Karşılaşmanın 34. dakikasında G.Birliği'nden Kerem kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Geçen sene Türkiye Kupası'nda final oynayan G.Birliği bu sezon kupaya erken veda ederek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

ALANYASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1
Stat: Milli Egemenlik
Hakemler: Gökhan Güneşer, Şeref Basmacı, Nihat Samuk
Alanyaspor: Mesut, Levent, Ramazan, Sercan, Serkan, Samet, Dündar (Dk. 48 Nedim), İshak (Dk. 67 Ahmet), Müslüm, Umut, İlyas
Gençlerbirliği: Recep, Traore, Mehmet Nas, Troisi, Kahe, Bilal, İlah Eker, Burhan (Dk. 61 Ergün), Addo, Hakan (Dk. 73 Uğur), Kerem
Goller: Dk. 26 Burhan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Müslüm, Dk. 90+4 Nedim (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Hakan, Dk. 62 Troisi, Dk. 90 Bilal (Gençlerbirliği) Dk. 34 İlyas, Dk. 63 İshak (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 34 Kerem (Gençlerbirliği) 

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