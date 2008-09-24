G.Birliği kupada yok!

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Maçın gollerini Alanyaspor'dan 77. dakikada Müslüm ve 90+4. dakikada Nedim atarken, G.Birliği'nin tek sayısını 26. dakikada Burhan kaydetti.Karşılaşmanın 34. dakikasında G.Birliği'nden Kerem kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.Geçen sene Türkiye Kupası'nda final oynayan G.Birliği bu sezon kupaya erken veda ederek, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.ALANYASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 1Stat: Milli EgemenlikHakemler: Gökhan Güneşer, Şeref Basmacı, Nihat SamukAlanyaspor: Mesut, Levent, Ramazan, Sercan, Serkan, Samet, Dündar (Dk. 48 Nedim), İshak (Dk. 67 Ahmet), Müslüm, Umut, İlyasGençlerbirliği: Recep, Traore, Mehmet Nas, Troisi, Kahe, Bilal, İlah Eker, Burhan (Dk. 61 Ergün), Addo, Hakan (Dk. 73 Uğur), KeremGoller: Dk. 26 Burhan (Gençlerbirliği), Dk. 77 Müslüm, Dk. 90+4 Nedim (Alanyaspor)Sarı kartlar: Dk. 8 Hakan, Dk. 62 Troisi, Dk. 90 Bilal (Gençlerbirliği) Dk. 34 İlyas, Dk. 63 İshak (Alanyaspor)Kırmızı kart: Dk. 34 Kerem (Gençlerbirliği)