Gazze'yle dayanışmayı amaçlayan 'kadın gemisi' yola çıktı

14 milletten 15 kadın aktivist, İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım götürmek üzere iki gemiyle İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıktı. Gazze’ye Kadın Gemisi (Women’s Boat to Gaza – WBG) girişimi, Amal (Umut) ve Zaytuna (Zeytin) adlı gemilerle tüm dünyadan kadınların sesini Gazzeli kadınlara taşımayı hedefliyor.

Bianet'in aktardığı bilgiye göre, geminin yolcuları arasında İsveç’ten Avrupa Parlamentosu üyesi Malin Björk, 2003’te Irak işgali sırasında istifa eden ABD ordusu albaylarından Ann Wright, Malezyalı fizikçi Dr. Fauziah Modh Hasan gibi isimler de var. İsrail askerlerinin, Türkiye'den Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine uluslararası sulardayken 31 Mayıs 2010'da gerçekleştirdiği baskında hayatını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu da aktivistlerin arasında.

Ekim ayının ilk haftasında Gazze'ye ulaşması bekleniyor

14 Eylül akşamı Barcelona'dan ayrılan Umut ve Zeytin adlı gemilerin Akdeniz'de iki limana uğradıktan sonra Ekim'in ilk haftasında Gazze'ye ulaşması bekleniyor. Gemilerde sağlık ve gıda malzemeleri bulunuyor.

'Filistinli kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeye karar verdik'

Al Jazeera'ye konuşanİspanyol aktivist Laura Arau, filonun sadece kadınlardan oluşmasının nedenini şöyle açıklıyor:

"Bu filo sadece kadınlardan oluşuyor. Gemilerin kaptanları ve personeli bile kadın. Çünkü tarih boyunca tüm çatışmalarda erkekler önde gösterildi, kadınlar ise görülmez oldu. Biz de bu kez Filistinli kadınlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeye karar verdik. Ben ilk girişim olan Mavi Marmara'da da bulundum. Ama bu kez farklı. Sadece kadınlar var ve belki de sırf bu yüzden Gazze'ye ulaşabiliriz."

'Siyasetçiler, İsrail ile olan lüks ilişkilerini değiştirmelidir'

İspanyol aktivist Arau, "Kadınlar Gazze'ye doğru" girişimiyle dünyaya vermek istedikleri mesajı ise şu şekilde dile getirdi:

"Filistin topraklarının işgali ve Gazze'ye uygulanan abluka, uluslararası karmaşalığın içinde bu haliyle daha fazla devam edemez. Siyasetçiler, İsrail ile olan lüks ilişkilerini değiştirmelidir. Sivil toplum da özgürlük filosu gibi girişimlerle, siyasetçileri buna zorlamalıdır."

WBG girişiminde Gazze Yolunda Kanada Gemisi, İtalya Özgürlük Filosu Koalisyonu,Filistin Dayanışma Birliği (Güney Afrika) ile Norveç, İspanya, İsveç, Yen Zelanda, Avusturalya ve ABD Gazze Gemileri ve Türkiye’den İHH İnsani Yardım Vakfı yer alıyor.