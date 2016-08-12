Gazze'ye yeni sevkiyat tarihi belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Gazze'ye yapacağı yeni insani yardım sevkiyatının, Kurban Bayramı vesilesiyle eylül ayı içinde gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

El Cezire'nin haberine göre, Başbakan Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'ne kabul ettiği Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Malki, başbakanlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre; "Türkiye'nin Filistin davasına vermiş olduğu desteğin Filistin Devleti ve halkı nezdinde çok değerli olduğunu ve takdirle karşılandığını, Gazze’ye yapılan insani yardımların da büyük memnuniyet yarattığını, son dönemde Kudüs’teki koşulların da kritik hale geldiğini" ifade etti.

Başbakan Yıdlrım da Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin 'önümzüdeki dönemde artarak devam edeceğini' vurgulayıp, Türkiye'nin Gazze’ye yapacağımız yeni insani yardım sevkiyatının Kurban Bayramı vesilesiyle Eylül ayı içinde gerçekleştirilmesinin planlandığın bilgisini verdi.

2010'da İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırmasının ardından bozulan İsrail - Türkiye ilişkileri Haziran ayındaki anlaşmayla yeninden normalleşme aşamasına gelmişti.

Anlaşma kapsamında temmuz ayında Gazze'ye Türkiye'nin ilk yardımları ulaştırılmıştı.