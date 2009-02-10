Gazze'ye yarım yağdı!

Gazze'de yaşanan drama Türk halkı sessiz kalmadı. Dün akşam Kanal D ve Star TV ekranlarındaki ortak yayında Gazze'ye yardım için iki saatte 4,5 milyon lira bağış toplandı.



Uğur Dündar ile Beyazıt Öztürk'ün birlikte sundukları yardım gecesinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayça Varlıer, Erkan Petekkaya ve Cem Davran telefon aracılığıyla vatandaşların bağışlarını topladı. Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali de canlı yayına katılarak yardım kampanyalarının Türk Kızılayı üzerinden yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.