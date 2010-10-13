-GAZZE'YE YARDIM KONVOYUNUN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR ŞAM (A.A) - 13.10.2010 - Gazze'ye insani yardım taşıyan konvoyun Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda 4 Ekimden bu yana bekleyişi devam ediyor. Mısır'dan El Ariş Limanı üzerinden Gazze'ye gidiş için izin bekleyen konvoya izin verilmesi için Suriyeli yetkililerin Mısırlı yetkililerle temaslarını yoğunlaştırdıkları belirtiliyor. Geçiş izniyle ilgili girişimler devam ederken, Gazze'ye götürülecek ilaçların bozulmasından endişe ediliyor. Konvoy organizasyon komitesinin sözcüsü Zahir Beravi, konvoyda bulunan insan, araç ve malzeme listesinin bir hafta önce Mısır tarafına ulaştırıldığını belirterek, "Bekleyişimiz uzun sürdüğü için konvoyda bulunan gönüllülerle birlikte Mısır'ın Şam Büyükelçiliğine tepkimizi gösterecektik. Ancak konvoyda bulunan Suriyeli ve Mısırlı arkadaşlarımız araya girerek durumu Büyükelçiliğe bildirdi. Mısır tarafının iki gün içinde izin sürecini tamamlayacağına dair söz verdiği söylendi" dedi. Konvoyun Gazze'deki ablukaya dikkati çekmek üzere yola çıktığını hatırlatan Beravi, "Mısır'ın en azından uluslararası toplum nezdinde kötü bir duruma düşmemek için geçiş iznini en kısa sürede vereceğine inandığını" belirtti. Gazze'ye götürülecek yardım malzemesinin önemli bölümünün sağlık malzemesi ve ilaçtan oluştuğunu kaydeden Beravi, bekleme süresinin uzamasıyla birlikte ilaçların bozulmasından endişe ettiklerini söyledi. Konvoya katılmak üzere Ankara'dan Lazkiye'ye gelen Yusuf Korkmaz, 10 gündür Gazze'ye gitmek üzere beklediklerine işaret etti. Gazze'de insanların abluka nedeniyle dünyayla bağlantılarının koptuğuna dikkati çeken Korkmaz, "Orası tam anlamıyla bir cezaevi. Bu durum insani olarak içimi acıttı. Bu insanlık ayıbının dünya kamuoyuna duyurulmasında belki katkım olur diye geldim" dedi. Konvoyda, 10'u Türk, 30 ülkeden 385 aktivistin yer aldığı ve bireysel katılımın devam ettiği belirtiliyor. Konvoyun Lazkiye Limanı'ndan Mısır'ın El Ariş Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaşması planlanıyor.