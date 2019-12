Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Gazzeli çocuklar için düzenlediği 'first lady'ler zirvesine katılan oyuncu Songül Öden, Katar Emiri'nin eşi Moza Bint Nasır El Misned'in, Gazze için önerdiği işbirliğini kabul etti.



"Gümüş" dizisinden dolayı Ortadoğu'da çok sevilen Songül Öden, "Teklif beni çok heyecanlandırdı. Birkaç gün içinde Katar'dan benimle çekim yapmaya gelecekler" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Gazzeli çocuklar için düzenlediği 'first lady'ler zirvesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Toplantıda Arap first lady'lerinin en çok ilgi gösterdiği misafir, Kanal D'de yayınlanan "Gümüş" dizisinin oyuncusu Songül Öden oldu. Merkezi Dubai'de bulunan MBC kanalında "Nur" adıyla gösterilen dizi, tüm Arap ülkelerinde izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncusu Songül Öden ise, Arap dünyasının en çok beğendiği kadınların başında geliyor. Ürdün Kraliçesi Rania'nın dahi, "Benim ülkemde benden bile ünlüsün" diyerek özel ilgi gösterdiği Öden'e, bu toplantıda bir de çok önemli bir teklif geldi. Katar Emiri'nin eşi Moza Bint Nasır El Misned'in Gazze için yardım teklifini kabul eden genç oyuncu, Ortadoğu'da yapılacak olan "Gazze'ye yardım" kampanyasının yüzü oldu. Bu konuyla ilgili görüştüğümüz Öden, şu açıklamayı yaptı.



"Evet böyle bir teklif aldığım doğrudur. Açıkçası çok heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Bu kampanyada ayrıca benim dışında 8 tane daha dünya starı yer alacakmış. Ancak bu isimler konusunda bana herhangi bir açıklama yapmadılar. Önümüzdeki günlerde Katar'dan bir ekip Türkiye'ye gelecek ve benden bir mesaj alacaklar. Birkaç dakikalık görüntülü bir çekim olacak bu. Ve bu kampanya tüm Ortadoğu ülkelerinde gösterilecek. Bu kampanya için tercihedilmekten dolayı gurur duydum..."