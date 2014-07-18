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Yaşam

'Gazze'ye yardım ediyoruz' diye dolandırdılar

Dolandırıcılar Gazze'ye yardım etmek için cep telefonu fiyatlarını düşürdük diyerek alıcıları aldatıyor. Uzmanlar telefonlara gelen mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyardı

18 Temmuz 2014 22:46

Dolandırıcılar İsrail’in Gazze saldırısını fırsata çeviriyor. Cep telefonunuza “1. sınıf özel yapım Samsung S4’ler Filistinli çocuklar için 499 lira yerine 199 lira gelirimizi onlarla paylaşıyoruz faturanız ve bağış makbuzunuzla x numarayı arayın…” şeklinde mesaj gönderen dolandırıcılar aramanız istenen numarayı aradığınız zaman “Numaranızı sisteme kaydettik, müşteri temsilcimiz en kısa sürede sizi arayacaktır” diyor ancak aramıyor. İsrail’in Gazze saldırıları devam ettiği sürece böyle mesajlar gelebilir.  Piyasa fiyatı 1400 lira civarında olan bir telefonun 499 liraya nasıl satıldığı da ayrıca merak konuştu…

Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini söyleyip söz konusu mesajları atan kuruluşları eleştirdi. Ağaoğlu,  “Eskiden beri insanlarımızın vicdani değerleri kullanarak onlardan yararlanıyorlar. Samsung S4'lerin 499 lira yerine 199 liraya düşürüp, bunu da Filistinli çocuklara bağlıyorlar. Bilmediğiniz dernek , firmadan bağış ve alışverişlerde bulunmayın. S4'e 499 lira demiş ancak en ucuzu bin lira civarında bu nasıl mümkün olabilir?” açıklamasını yaptı.  Ağaoğlu bu tür telefon fırsatı reklamlarının daha çok küçük çaplı televizyonkanallarında gösterildiğini ifade ederken, "İnsanların acılarından kar elde etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmeyin. Satıcıyla karşı karşıya gelmeden ve ürünü görmeden yapılan alışverişlerde tüketicinin 14 gün içerisinde gerekçe göstermeden  iade etme imkânı bulunuyor" diye konuştu.

 

Bilmediğiniz yerden almayın

 

Tabii bu imkandan yararlanabilmek için karşınızdaki firmaya ulaşılabilmesi gerekiyor. Çakma  ürün satın almak isteyen tüketici siparişi geldiğinde paketi  açıyor, beklediği ürünle alakası olmayan malzemeler çıkıyor. O yüzden bilmediğiniz yerden bir şey almayın” dedi. Bu tür firmalardan mal alan mağdur olan alıcıların da www.tuketici.gov.tr sitesine başvurarak reklam kuruluna dolandırıcı firmanın bilgilerini verebilirler. Eğer bu başvurudan sonuç çıkmazsa Cumhuriyet Savcılığı'na gidip dilekçe yazılarak suç duyurusunda bulunulabilir.

 

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