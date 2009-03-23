Gazze’nin Yarası Pera'da

Yönetmen Necati Sönmez tarafından geçen ay içinde Gazze’de kıyım sonrasında çekilen belgesel filmi ‘Gazze’nin Yarası’, 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.



Gazze’nin Yarası, İsrail ordusunun, 2008 sonlarında başlayıp aralıksız yirmi iki gün süren ağır saldırısının ardından Gazzelilerin yaşadıkları dehşeti ve kıyımı anlatıyor. Gazze’ye yönelik son saldırının izleri üzerine yapılmış bu ilk belgeselde, tüm savaşların korkunçluğuna dair bir avuç tanıklığın hikâyesini izleniyor. Film, 14 Nisan Salı günü 19:00’da Pera Müzesi’nde gösterilecek.



Künye: Gazze’nin Yarası



Yönetmen: Necati Sönmez

Oyuncular: Asma’a Al Ghoul, Fayez El Sersawi, Aum Ibrahim Joha, Ebtesam Al Samouni, Abdallah Al Ghoul

Türkiye-Filistin, 2009

DigiBeta / Renkli / 70’

Arapça-İngilizce-Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

