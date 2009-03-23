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Kültür-Sanat

Gazze’nin Yarası Pera'da

Yönetmen Necati Sönmez'in Gazze’de kıyım sonrasında çekilen belgeseli ‘Gazze’nin Yarası’, İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

23 Mart 2009 02:00

Yönetmen Necati Sönmez tarafından geçen ay içinde Gazze’de kıyım sonrasında çekilen belgesel filmi ‘Gazze’nin Yarası’, 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek.

Gazze’nin Yarası, İsrail ordusunun, 2008 sonlarında başlayıp aralıksız yirmi iki gün süren ağır saldırısının ardından Gazzelilerin yaşadıkları dehşeti ve kıyımı anlatıyor. Gazze’ye yönelik son saldırının izleri üzerine yapılmış bu ilk belgeselde, tüm savaşların korkunçluğuna dair bir avuç tanıklığın hikâyesini izleniyor. Film, 14 Nisan Salı günü 19:00’da Pera Müzesi’nde gösterilecek.

Künye: Gazze’nin Yarası

Yönetmen: Necati Sönmez
Oyuncular: Asma’a Al Ghoul, Fayez El Sersawi, Aum Ibrahim Joha, Ebtesam Al Samouni, Abdallah Al Ghoul
Türkiye-Filistin, 2009
DigiBeta / Renkli / 70’
Arapça-İngilizce-Türkçe; Türkçe ve İngilizce altyazılı

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