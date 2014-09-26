Gazze'nin kontrolü özerk yönetime geçiyor



Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Hamas ve El Fetih'in temsilcileri, Gazze Şeridi'nin kontrolünün Filistin Özerk Yönetimi'ne devredilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Kahire'deki görüşmeye katılan Hamas temsilcisi Musa Ebu Merzuk, Gazze Şeridi'ndeki sınır geçişlerinin kontrolünü ise gelecekte Birleşmiş Milletler'in üstleneceğini ifade etti. BM, İsrail ve Filistin yönetimi arasında bu konuda görüşmelerin sürdüğünü belirten Merzuk, ancak Mısır'a açılan Refah sınır kapısının uzlaşmanın bir parçası olmadığını da sözlerine ekledi.

El Fetih temsilcisi Azzam El Ahmed de her iki grubun da tartışmalı tüm konularda anlaşma sağladığını dile getirdi.

Görüşmelerde, Filistin'in uluslararası tüm kuruluşlara üye olması konusunun da ele alındığını aktaran Ahmed, Roma Sözleşmesi'nin imzalanması ve İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçlardan yargılanması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürülmesinin de masaya yatırıldığını ifade etti.

El Fetih ve Hamas geçen haziran ayının başında birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.