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Politika

Gazze’nin imarı için konferans düzenlenecek

Başbakan Erdoğan ile görüşen Katar Başbakan'ı, Gazze'nin yeniden imarı için destek istedi.

04 Şubat 2009 02:00

Katar Başbakanı Şeyh Hamid Bin Casim Bin Cabir El Thani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. El Thani, Gazze'nin yeniden imarı konusunda Türkiye'nin de desteği ile uluslararası bir konferans düzenlemek istediğini bildirdi. 


Başbakan Erdoğan ile Başbakanlık Merkez Bina'da görüşen Katar Başbakanı El Thani, Türkiye'nin bölge barışı ve Gazze sorununa gösterdiği duyarlılığı büyük bir takdir ile karşıladığını söyledi. El Thani, Katar'ın ev sahipliğinde kısa bir süre içinde Gazze'nin yeniden imarı için uluslararası bir konferans düzenlemeyi istediklerini belirterek, ''Türkiye'nin de bu konferansa destek vermesini arzu ediyoruz'' dedi.

Başbakan Erdoğan ise Türkiye'nin, bölge barışı için gösterdiği çabaları devam ettireceğini dile getirerek, ''Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenecek bu konferansı çok olumlu buluyoruz. Türkiye, üzerine düşen bir görev olursa bunu da yerine getirecektir'' diye konuştu.

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