-GAZZELİLER YARDIM FİLOSUNU BEKLİYOR GAZZE (A.A) - 03.07.2011 - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan halk, Özgürlük Filosu 2'yi sabırsızlıkla bekliyor. Yunanistan'ın Gazze'ye gidecek bazı gemilerin adalarından ayrılmasına izin vermediği yolundaki haberler, Gazzeliler tarafından tepkiyle karşılandı. Gazze halkı, Yunanistan'ın İsrail'in baskısı üzerine böyle bir karar verdiğine inanıyor. Özgürlük Filosu 2 gemileriyle dayanışma amacıyla Gazze Limanı'nda toplanan Filistinliler, Yunanistan'dan Gazze kuşatmasını kıracak ve dört yıldır maruz kaldıkları kısıtlamalara son verecek gemilere kolaylık sağlanmasını istediler. Gazze'de bir vatandaş, "Yunanlı yetkililere, derhal bu kararlarından vazgeçerek, gemilerin limanlarından ayrılmasına izin vermeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi. Başka bir Gazzeli, "Gazze Limanı'nda Özgürlük Filosunu bekliyoruz. Gemilerdeki aktivistlerle dayanışma içindeyiz" derken, bir diğeri, "Filistin halkı ve Gazze çocuklarının bütün dünyaya bir mesajları var: Özgürlük Filosunun bu adımı İsrail'in ablukasına karşı meşru bir harekettir" dedi. Yunanistan, "Umudun Cesareti" adlı Amerikan bandıralı geminin Pire Limanı'ndan ayrılmasına izin vermemiş, geminin kaptanı "limandan izinsiz ayrılmak ve gemidekilerin hayatını tehlikeye sokmak"tan tutuklanmıştı. Girit adasında bir limanda 10 gündür bekleyen Kanada gemisi "Tahrir"in evrakına Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin el koymak istediğini iddia eden aktivistler, dün sabaha kadar gemide nöbet tutmuşlardı. Yunanistan deniz komandolarının Amerikan gemisini durdurmalarına ve bazı gemilerde ortaya çıkan teknik sorunlara rağmen, filo aktivistleri, Gazze'ye doğru yola çıkmalarının sadece an meselesini olduğunu belirtiyor.