-Gazzeli iki 'mavi bebek' daha Türkiye'de GAZZE (A.A) - 11.10.2011 - Kalp hastası Gazzeli iki bebek tedavi için Türkiye'ye gönderildi. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yeterli imkanların olmaması yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya olan bebeklere Türkiye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gazzeli Cena Zayid ve Ahmet Mutlag'ın tedavileri de Türkiye'de yapılacak. Kalbin vücuda yeteri kadar kan pompalayamaması nedeniyle görülen morarmadan dolayı 'mavi bebek' hastalığı olarak tanımlanan sorunla dünyaya gelen bebekler, bugün Gazze El Nasır Hastanesi'nden ambulanslarla Refah sınır kapısına götürüldü. Burada işlemlerin tamamlanmasının bebekler, Mısır'ın liman kenti El Ariş'te kendilerini bekleyen uçağa yetiştirilmek üzere yola çıktı. Bebekler İstanbul'da Mehmet Akif Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınacak. Refah sınır kapısında çıkış işlemleri yapılırken AA'ya açıklamalarda bulunan bebeklerin aileleri, çocuklarının tedavi edilecek olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti. El Nasır Hastanesi doktorlarından Rima Bilafi, her iki bebekte de 'mavi bebek hastalığı' olarak bilinen ''fallot tetraloji'' bulunduğunu ifade etti. Bebeklerden Cena'nın iki haftalık, Ahmed'in ise sadece 10 günlük olduğunu kaydeden doktor, bebeklerin tedavilerinin yapılmak üzere bugün Türkiye'ye götürüldüğünü belirtti. Doktor, yarın da başka bir bebeğin yine Türkiye'ye götürüleceğini kaydetti. Türkiye daha önce de aynı hastalıkla boğuşan Seraj Erdoğan adı verilen bebeğinin tedavisi yaptırmıştı.