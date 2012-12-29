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Kültür-Sanat

Gazze'li çocuklardan sessiz tiyatro

'Dökme Kurşun Operasyonu' adıyla İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar, Filistinli çocuklar tarafından, açık hava sahnesindeki tiyatroda yaşanan trajedi yeniden canlandırıldı

29 Aralık 2012 11:22

İsrail'in Gazze'ye, ''Dökme Kurşun Operasyonu'' adıyla gerçekleştirilen saldırıların 4. yıl dönümünde Gazze'li çocuklar, olayı sessiz tiyatroyla protesto etti.

Ailelerini saldırılarda kaybedenlerin de olduğu Filistinli çocuklar, Gazze'de açık havada sahneledikleri tiyatroyla yaşanan trajediyi yeniden canlandırdı.

Annesinin kucağında ya da uykusunda ölüme yakalanan çocukların, zor şartlarda tedavi eden doktorların temsil edildiği oyunda, saldırılarda sakat kalan bazı çocuklar da yer aldı.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye düzenlediği ve 22 gün süren saldırılarda 412'si çocuk, 111'i kadın binden fazla kişi ölmüş, 5 binden fazla insan yaralanmıştı.

 


 

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