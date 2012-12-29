Gazze'li çocuklardan sessiz tiyatro

İsrail'in Gazze'ye, ''Dökme Kurşun Operasyonu'' adıyla gerçekleştirilen saldırıların 4. yıl dönümünde Gazze'li çocuklar, olayı sessiz tiyatroyla protesto etti.

Ailelerini saldırılarda kaybedenlerin de olduğu Filistinli çocuklar, Gazze'de açık havada sahneledikleri tiyatroyla yaşanan trajediyi yeniden canlandırdı.

Annesinin kucağında ya da uykusunda ölüme yakalanan çocukların, zor şartlarda tedavi eden doktorların temsil edildiği oyunda, saldırılarda sakat kalan bazı çocuklar da yer aldı.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye düzenlediği ve 22 gün süren saldırılarda 412'si çocuk, 111'i kadın binden fazla kişi ölmüş, 5 binden fazla insan yaralanmıştı.



