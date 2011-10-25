-Gazzeli bebek tedavi için Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Gazzeli Basma Walıd Abuaker adlı 9 aylık bebek, bazı organlarda ve kemiklerde yağ birikimine neden olan gaucher hastalığının tedavisi için İstanbul'a getirildi. Mısır'ın başkenti Kahire'den Türk Hava Yollarına ait uçak ile annesinin refakatinde Atatürk Havalimanı'na gelen Gazzeli Bebek Abuaker, 112 Acil Servis ambulansı tarafından alınarak Halkalı'daki İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Hastanenin acil servis nöbetçi uzmanı Dr. Arzu Akçay, bebeğin ön tetkikler için çocuk acil servisine alındığını, bu gece kan tahlili ve damar yolu kontrollerinin yapılacağını söyledi. Akçay, sabah metabolizma uzmanı doktorlar tarafından bebeğin ileri tetkik ve tedavisine başlanacağını kaydetti. Dünyada ilk olarak 1882'de Fransız dermatolog Dr Phillipe Gaucher tarafından tanımlanan gaucher hastalığı (GH), toplumda az bilinen ancak her yaşta ortaya çıkabilen bir doğumsal metabolizma bozukluğu hastalığı.