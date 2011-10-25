T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gazzeli bebek tedavi için Türkiye'de İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 03:47

-Gazzeli bebek tedavi için Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Gazzeli Basma Walıd Abuaker adlı 9 aylık  bebek, bazı organlarda ve kemiklerde yağ birikimine neden olan gaucher hastalığının tedavisi için İstanbul'a getirildi.  Mısır'ın başkenti Kahire'den Türk Hava Yollarına ait uçak ile annesinin refakatinde Atatürk Havalimanı'na gelen Gazzeli Bebek Abuaker, 112 Acil Servis ambulansı tarafından alınarak Halkalı'daki İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine getirildi. Hastanenin acil servis nöbetçi uzmanı Dr. Arzu Akçay, bebeğin ön tetkikler için çocuk acil servisine alındığını, bu gece kan tahlili ve damar yolu kontrollerinin yapılacağını söyledi.  Akçay, sabah metabolizma uzmanı doktorlar tarafından bebeğin ileri tetkik ve tedavisine başlanacağını kaydetti. Dünyada ilk olarak 1882'de Fransız dermatolog Dr Phillipe Gaucher tarafından tanımlanan gaucher hastalığı (GH), toplumda az bilinen ancak her yaşta ortaya çıkabilen bir doğumsal metabolizma bozukluğu hastalığı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24