Gazzeli 3 bebek Türkiye’de tedavi görecek

T24 - Filistin’e siyasi ve ekonomik desteğini sürdüren Türkiye, Gazze’de tedavisi zor olan 2 bebeği daha İstanbul’a getirirken, 1 bebek de bugün gelecek.



Mısır’ın başkenti Kahire’deki Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri dün bir haftalık Ahmet Muhammed Mutlak ve iki haftalık Jana Tarık Zayed’in Türkiye’den gönderilen bir uçakla Mısır’ın El Ariş kentlerinden alındıklarını belirtti.



Gönderilen iki bebek gibi kalp rahatsızlığı bulunan 8 günlük Kerem Zahir Şanan’ın da bugün (çarşamba) yine uçakla İstanbul’a götürüleceği ifade edildi. Bugün kalakacak uçakla 3 bebeğin yakınları da İstanbul’a götürülecek. Bebeklerin tedavisi İstanbul’daki Mehmet Akif Ersoy Araştırma Hastanesi’nde yapılacak.



Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları ile Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı ve TC Kahire Büyükelçiliği’nin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlar, Türkiye’nin Gazze için yaptığı benzer operasyonların 4. ve 5. halkasını oluşturuyor. Türkiye, daha önce de ölümün eşiğindeki bazı Gazzeli bebeklerin tedavilerini üstlenmişti.





