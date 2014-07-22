Gazze'den yardım çığlığı



İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü kara harekatında sivil can kayıpları her geçen gün artıyor. Yardım ekipleri ise ateşkes olmadan çalışmalarını yapamıyor. Birçok yardım kuruluşu çatışmaların artması nedeniyle çalışanlarını bölgeden çekti. Çünkü görevliler de çoğu zaman silahların hedefi olabiliyor.

'Care' adlı yardım kuruluşundan Theo Alexopoulos, bölgeye acilen insani yardımda bulunulması gerektiğini belirtiyor. İçme suyunun tükendiğini, elektriklerin kesik olduğunu, iletişim araçlarının tam olarak çalışmadığını ve evlerin de yıkıldığını söyleyen Alexopoulos, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu yaralıların tam tedavi edilimediklerine dikkat çekiyor.

Yıkılan binalar nedeniyle caddelerin kapandığına, bu nedenle ambulansların yaralılara ulaşamadığını vurgulayan Alexopoulos, çok sayıda yaralının kendi çabalarıyla, çoğu zaman sürüklenerek hastanelere gitmeye çalıştığını belirtiyor.

"Gazzeliler bölgeden çıkamıyor"

Yardım kuruluşu Care'in bölgede 12 çalışanı bulunduğunu ifade eden Alexopoulos, daha fazla görevlinin bölgeye gelmek istediğini ancak ateşkes olmadığı için çekindiğini belirterek "Gazze halkının bölgeden çıkamadığını unutmamak gerekir. Gazze'de tutsak haldeler. Bir çoğunun artık evi bile yok" diye konuşuyor.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Gazze Şeridi'nde bulunan bin 370 konut zarar gördü. Köyler ve kasabalar harabeye dönerken binlerce kişi de evini terk etmek zorunda kaldı. Gazzeliler, akrabalarına ya da tanıdıklarına sığınıyor. Bölgedeki görgü tanıklar, bir dairede 60 kişinin yaşamaya çalıştığını aktarıyor.

"Dehşetle izliyorum"

Kızılhaç Uluslararası Komite Sözcüsü Nadia Didsy, sivil halkın vurulmasını ve yaşam için son derece önemli olan altyapının yok edilmesini dehşetle izlediğini belirtiyor. Dids, yardım çalışanlarından edindiği bilgiler doğrultusunda bölgede yaşananlarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Gazze'deki yardım görevlilerimizin verdiği bilgiye göre birçok bölge halen ateş altında. Kara harekatı, on binlerce sivilin yaşamını tehdit ediyor. 24 saat görev yapıyoruz ve öncelikle yaralıları tedavi ediyoruz. Ama çalışmalarımız yoğun güvenlik önlemleri ve devam eden çatışmalar nedeniyle güçlükle ilerliyor."

Ateşkese uyulmuyor

Pazar günü uygulanmak üzere kararlaştırılan ateşkes, Kızılhaç tarafından gündeme getirilmişti. 12.30'da başlayıp, iki saat sürecekti. Taraflar buna uyacaklardı. Ancak resmen açıklanmasından bir saat sonra, ateşkesin İsrail tarafından bozulduğu, yine İsrail kaynakları tarafından bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas tarafından açılan bir ateşe karşılık verildiği kaydedildi.

Yardım görevlisi Theo Alexopoulos ise iki saatlik ateşkesin gerçekleşmesi durumunda bile, bu süre içinde gereken yardımın yapılabileceğine ilişkin kaygılarını dile getiriyor. İki saatte yaraların sarılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Alexopoulos, bu sürenin kesinlikle yetersiz olduğunu sözlerine ekliyor.

Jennifer Fraczek