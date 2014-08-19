T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze'den roket fırlatıldı, Netanyahu orduya 'vur emri' verdi

Gazze'de dün akşam 24 saat daha uzatılan ateşkes, Gazze'den roket atışı yapılması nedeniyle bozuldu. Hamas, İsrail'in saldırıları sürdürmek için yalan söylediğini açıkladı

19 Ağustos 2014 19:20

İsrail ve Filistin arasındaki dün akşam 24 saat uzatılan ateşkes, Gazze'den roket atışı yapılması nedeniyle bozuldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya 'vur emri' verdi.

Gazze'de 24 saatlik ateşkesin bozulmasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır'da kalıcı ateşkes görüşmelerine katılan görüşmecilerine 'dönün' talimatı verdi.

 

Hamas sözcüsü yalanladı

 

Hamas sözcüsü Masri, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “Bizim tarafımızdan kesinlikle roket fırlatılmadı, Gazze’deki diğer grupların roket fırlattığına dair de bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Masri şöyle konuştu: "Gazze’de savaşan hiçbir grup böyle bir saldırıyı üstlenmedi. Biz de Hamas Hareketi olarak bunu yalanlıyoruz. Hamas herhangi bir füze fırlatmadı. Bu sadece İsrail’in birinci sınıf yalanı.

Bu İsrail’in tekrar saldırıya devam edebilmek için uyduruğu bir yalan. Müzakereler ile ilgili tüm seçenekleri masada tutuyoruz. İsrail, müzakerelerin yürümemesinden ve şu ana kadar bir sonuç alınamamasından sorumludur. Bu gece müzakereler için hassas bir gece olacak. Fakat kimse bir sonuç getirip getiremeyeceğini tahmin edemiyor. Önümüzdeki sayılı saatler durumun rotasını ve bir anlaşmaya bağlanıp bağlanmayacağını belirleyecek. Filistinli direnişi tüm seçeneklere hazırdır."

 

ETİKETLER

gazzeateşkesfilistinisrailnetanyahu

İlgili Haberler

Hamas: Ateşkes 24 saat daha uzatıldı

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Mısır'da yürütülen müzakerelere katılan Hamas üyesi İzzet er-Raşak, ateşkesin 24 saat daha uzatıldığını açıkladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24