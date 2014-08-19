Gazze'den roket fırlatıldı, Netanyahu orduya 'vur emri' verdi

İsrail ve Filistin arasındaki dün akşam 24 saat uzatılan ateşkes, Gazze'den roket atışı yapılması nedeniyle bozuldu. İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya 'vur emri' verdi.

Gazze'de 24 saatlik ateşkesin bozulmasının ardından İsrail ordusu Gazze Şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mısır'da kalıcı ateşkes görüşmelerine katılan görüşmecilerine 'dönün' talimatı verdi.

Hamas sözcüsü yalanladı

Hamas sözcüsü Masri, Al Jazeera’ya yaptığı açıklamada, “Bizim tarafımızdan kesinlikle roket fırlatılmadı, Gazze’deki diğer grupların roket fırlattığına dair de bilgimiz yok” ifadelerini kullandı.

Masri şöyle konuştu: "Gazze’de savaşan hiçbir grup böyle bir saldırıyı üstlenmedi. Biz de Hamas Hareketi olarak bunu yalanlıyoruz. Hamas herhangi bir füze fırlatmadı. Bu sadece İsrail’in birinci sınıf yalanı.



Bu İsrail’in tekrar saldırıya devam edebilmek için uyduruğu bir yalan. Müzakereler ile ilgili tüm seçenekleri masada tutuyoruz. İsrail, müzakerelerin yürümemesinden ve şu ana kadar bir sonuç alınamamasından sorumludur. Bu gece müzakereler için hassas bir gece olacak. Fakat kimse bir sonuç getirip getiremeyeceğini tahmin edemiyor. Önümüzdeki sayılı saatler durumun rotasını ve bir anlaşmaya bağlanıp bağlanmayacağını belirleyecek. Filistinli direnişi tüm seçeneklere hazırdır."