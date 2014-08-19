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Dünya

Hamas: Ateşkes 24 saat daha uzatıldı

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Mısır'da yürütülen müzakerelere katılan Hamas üyesi İzzet er-Raşak, ateşkesin 24 saat daha uzatıldığını açıkladı

19 Ağustos 2014 01:34

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için Mısır'da yürütülen müzakerelere katılan Filistin heyetinde yer alan Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Raşak, "Müzakerelerin tamamlanması için geçici ateşkesin süresi 24 saat daha uzatıldı" diye konuştu.

Gazze'de 5 günlük geçici ateşkesin bitmesine saatler kala, Mısır'da devam eden kalıcı ateşkes görüşmelerine katılan Hamas'ın siyasi Büro Üyesi İzzet er-Raşak, kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için 24 saatlik daha ateşkes sağlandığını açıkladı.

 

Haaretz: Kalıcı ateşkeste anlaşma sağlandı

 

Öte yandan Haaretz gazetesi, 5 günlük ateşkesin sona ermesine saatler kala Gazze'de tarafların çatışmaların sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını ileri sürdü.

Teyit edilemeyen bilgilere göre, Gazze'nin silahsızlandırılması ve benzeri diğer önemli konular daha sonra gerçekleştirlecek görüşmelerde masaya yatırılacak. Tarafların kısa süre içinde resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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