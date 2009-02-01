Gazze'den evlatlık edinme seferberliği

Yüksel Aytuğ yazısında bu konuya yer verdi:Gazze'deki bombardımanda anne ve babasını kaybeden çocuklar, Türkiye'de sıcak bir yuvaya kavuşacak. Filistinli çocukların içler acısı halini görüp, onları bağrına basmak isteyen binlerce insanın hislerine ilk olarak şarkıcı Ege tercüman oldu. Ege, 'Medyatik' programının Gazze için yaptığı yayında, "Filistinli bir çocuk evlat edinmek istiyorum" dedi. Kıraç da Kızılay Başkanı'nı arayarak aynı şeyi istedi...Hakan Şükür, Ünal Karaman ve Hami Mandıralı gibi spor dünyamızın ünlü isimleri de Gazzeli çocukları evlat edinmek için adeta kuyruğa girmişler. Başkan Küçükali, Türkan Şoray, Sezen Aksu ve Rıdvan Dilmen gibi ünlülerden de benzer jestleri beklediğini söylüyor