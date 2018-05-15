Gazze'deki protestolarda direnişin sembol ismi de öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Ardından Gazze'de başlayan protestolarda İsrail ateşi sonucu 59 kişi yaşamını yitirdi. İsrail’in 2014’te Gazze’ye yönelik saldırılarında bacaklarını kaybeden ve gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan direnişin sembol ismi 29 yaşındaki Fadi Abu Salah'ın da dünkü İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

2 bin 700’ü aşkın Filistinlinin yaralandığı katliam sonrası BM Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı.

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Keskin nşancılar vurdu

İsrail ateşine sapanlarla taş atarak karşılık veren Filistinliler, lastikleri yakarak keskin nişancıların hedefinden kurtulmaya çalıştı. 14 Mayıs 2018, İsrail’in 2014’teki Gazze saldırısından bu yana bir günde en çok Filistinlinin öldürüldüğü gün olarak tarihin utanç sayfaları arasındaki yerini aldı. Eylemcilerden Bilal Fasayfes (31), “Eğer yarımız ölsek bile umrumuzda değil. Eylemlere devam edeceğiz ki diğer yarımız onuruyla yaşayabilsin” dedi.

Direnişin sembol ismi de buruldu

İsrail’in 2014’te Gazze’ye yönelik saldırılarında bacaklarını kaybeden ve gösterilere tekerlekli sandalyesiyle katılan 29 yaşındaki Fadi Abu Salah dün İsrail güçlerinin ateşinde hayatını kaybetti. Salah’ın cenazesi toprağa verildi.

Dünya ayağa kalktı

Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve Kudüs’teki elçilik açılışı, uluslararası toplumun sert tepkisiyle karşılandı. Türkiye tek vücut olarak İsrail katliamını lanetledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu tablo karşısında kınamanın yetmeyeceğini vurgulayarak “ortak adım” çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği’nin daha güçlü tavır sergilemesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, “Uluslararası camianın bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa karşı dik durması gerekiyor” dedi. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İran, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, ve Mısır’ın da aralarında buluduğu birçok ülke, İsrail’in tutumunu kınadı. Güney Afrika, Tel Aviv Büyükelçisi’ni geri çağırdı.

BM: İsrail ateşi kesmeli

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad El Hüseyin, Twitter açıklamasında, “İsrail onlarca kişinin ölümüne yüzlercesinin de yaralanmasına neden olan ateşi kesmeli. Uluslararası toplum insan hakları ihlalleri için sorumlulardan hesap sormalı” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği komiserlerinden Federica Mogherini de, daha fazla can kaybı yaşanmaması için taraflara itidal çağrısında bulundu. Fransa, “orantısız güç kullanıldığını” belirtirken, Almanya, “Kudüs’ün hem İsrail’in hem Filistin’in başkenti olması şeklinde bir çözüm şart” dedi. İngiltere ve İtalya da “şiddet haberlerinden kaygılıyız” açıklaması yaptı.