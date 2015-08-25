Gazze'deki BM okullarında çalışanlar grevde



BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na bağlı Gazze'deki okullarda çalışan yaklaşık 13 bin kişi grev kararı aldı. Filistin haber ajansı Maan'a göre, grevden 225 bin öğrenci etkilendi. Çalışanlar Gazze Şeridi'nde beş ayrı noktada grev yaptı. Bunun yanı sıra BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Merkezi önünde de oturma eylemi yapıldı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Çalışanları Birliği Genel Sekreteri Rafaat Hamdouna yaptığı açıklamada, Kuruluş yönetiminin tavrının kendilerini greve zorladığını söyledi. Çalışanların, sınıfların tıklım tıklım dolu olmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Hamdouna, 'Sınıflarda 50'den fazla öğrenci yerine en fazla 38 öğrencinin olmasını talep ediyorlar' dedi. Hamdouna bunun yanı sıra çalışanların tatil parası alamamaktan da şikayetçi olduğunu vurguladı.

Çalışanlar perşembe günü de Batı Şeria'da protestoya hazırlanıyor. Filistin Eğitim Dairesi'ne göre pazartesi günü Batı Şeria'da 700 bin, Gazze Şeridi'nde ise 500 bin çocuk için yeni eğitim öğretim dönemi başladı. BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na bağlı okullar, kısa bir süre önceye kadar da mali sıkıntı nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılında açılmama tehlikesiyle karşı karşıyaydı.