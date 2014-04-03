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Dünya

Gazze'de Recep Tayyip Erdoğan parfümü üretildi

Başbakan Erdoğan'ın 30 Mart'tan birinci parti olarak çıkmasının ardından Gazze'de sevgi gösterisi olarak Erdoğan'ın ismine özel parfüm üretildi

03 Nisan 2014 18:19

AKP'nin yerel seçimlerdeki başarısı dolayısıyla Gazze'de bir parfümeride yeni üretilen kokuya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi.

Başbakan Erdoğan'a duydukları sevgi nedeniyle üretilen parfüm Gazzeliler tarafından büyük ilgi gördü. Parfümeri sahibinin, üzerine Erdoğan'ın fotoğrafını yerleştirdiği kokunun yanı sıra parfümeride bulunan çok sayıda Erdoğan fotoğrafı ve "Erdoğan parfümü bulunur" yazan afiş müşterilerin dikkatini çekiyor.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir parfümerinin sahibi olan Halid Mirac, "Gazze sokaklarında AK Parti'nin başarısından dolayı insanlar sevinç duyarken ve Erdoğan'ın şahsiyeti konuşulurken ben de bir kokuya "Erdoğan" adını vermek istedim. Söz konusu parfüm Erdoğan'ı seven çok sayıda müşteri tarafından ilgi görüyor" dedi.

Gazzelilerin Erdoğan'ın partisinin başarısı dolayısıyla gösterdikleri olumlu tepkinin, kendisini söz konusu kokuya 'Erdoğan' adını vermeye ittiğini söyleyen Mirac, "Gazzeliler Erdoğan'ı çok seviyor. Çünkü Erdoğan, Filistin davasıyla ilgileniyor ve 8 senedir devam eden ambargoya karşı bir tutum sergiliyor. Onur sahibi Erdoğan'la herkes iftihar ediyor" diye konuştu.

 

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