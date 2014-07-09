Gazze'de ölü sayısı artıyor



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Hamas da İsrail kentlerini hedef alan füze saldırılarını sürdürüyor. Salı gecesi Filistin bölgelerinden İsrail'e atılan füzelerin ardından çarşamba günü de Tel Aviv'e atılan bir füzenin erken uyarı sistemiyle tespit edildiği bildiriliyor.

Çarşamba günü devam eden saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 14 kişinin öldüğü bildirilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Refah'ta bulunan SOS Çocuk Köyü yetkilileri, saldırıların çocuk kampına yaklaştığını ve kampta bulunan çocukların travma tehlikesi altında olduğunu açıkladı. Çocuk köyünde bulunan yerleşkelerin toz duman içinde kaldığı ancak çocukların güvenlik nedeniyle köyden çıkarılamadığı belirtildi.

SOS Çocuk Köyü yetkilileri İsrail ve Filistin'e çocuk koruma bölgesini tanımaları gerektiğini ve bu bölge etrafında çatışmalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordu sözcülerinden Moti Almos, çarşamba günü Gazze Şeridi'nde 160 hedefin vurulduğunu ve İsrail'in salı günü başlatılan askeri operasyonundan bu yana kıyı şeridinde 430 hedefin vurulduğunu açıkladı. Hedefler arasında Hamas'a ait 120 füze sisteminin vurulduğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu saldırıların sürdüğü salı akşamı geç saatlerde yaptığı açıklamada, halkına yönelik saldırılara karşı başlattığı askeri operasyonu savunarak, İsrail'in savaştan yana olmadığını ancak İsrail vatandaşlarının güvenliğinin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Netanyahu, İsrail'in kentlerine füze saldırıları düzenlenmesini tolere etmeyeceğini kaydetti.

Filistin Özerk Bölgesi Başkanı Mahmud Abbas ise İsrail'e hava saldırılarını sonlandırma çağrısı yaptı. Abbas, Filistin özerk Yönetimi'nin, Filistin halkını korumak adına gerekli tüm uluslararası organizasyonlara başvuracağını kaydetti.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıların şiddetini artırması üzerine komşu Ürdün de bu barbarca saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti.