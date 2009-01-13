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Politika

“Gazze’de masumiyet ölüyor”

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gazze'ye uluslararası yardım için çok geç kalındığını söyledi

13 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında yaptığı konuşmasının ilk bölümünü Gazze’ye ayırdı.


Başbakan Erdoğan, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:


İsrail'in başlattığı operasyon 3. haftasında. Önce hava harekatıyla başlayan saldırılar karadan devam ediyor. Ölü sayısı 900'e yaklaştı. Enkaz altında çok sayıda kayıp var, parçalanan cesetler var. Kayıp sayısı bu rakamın çok üstünde. Krizin başından beri ifade ettiğim gibi Gazze'de tüm insanlık test ediliyor. İnsanlığın vicdanı sınavdan geçiyor. Buna tepkisiz kalan herkes sorumludur. Uluslararası toplum harekete geçmekte geç kalmıştır. İnsanlık onuru telafisi zor biçimde yara aldı. Biz umutlarımızı bitirmedik. Daha fazla masum insanın hayatını kaybetmesi önlenmelidir. Bir yandan masum insanların üzerine bomba yağdırmak bir yandan bu insanların yaralarını sarmasını engellemek, ekmeği, suyu, yakıtı bu insanlardan engellemek hakla hukukla bağdaşmıyor. Bir zamanlar İspanya'dan kovulan Museviler mağdurdu. Türkiye onlara Osmanlı olarak bağrını açmış ve onlara ev sahipliği yapmıştı. O mağduriyeti yaşamış olan Musevşler şimdi İsrail olarak Filistin'de bomba yağdırıyor. Bunu Müslüman olarak Müslüman kardeşlerimi sahiplenme durumunda değil insanlık adına olaya yaklaşıyorum. Biz bu yaklaşımımızı sadece Filistin'de yapmadık. Dün Gürcistan'da yaptık. İlk insani yardımı biz gönderdik. Nasıl bir gayret sarfettiğimizi herkes görüyor. Biz Somali'ye de Lübnan'a da ulaştık. Bugün de bu anlayışla yaklaşıyor. Filistinlilerin karşısındaki yaklaşım insani olmaktan öte bize tarihin acı sayfaları yeniden açılıyor mu sorusunu sormaya yöneltiyor. Uluslararası medyada bazı yaklaşımlar da çıkmıyor değil. Benim duygusallığım ölen çocuklara, kadınlara ve sivillere karşıdır İsrail'in uygulamalarına karşı değildir. İsrail'in uygulamalarına karşı bir siyasetçi olarak duruyorum. Uygulamalarına Bir Başbakan olarak karşı duruyorum. Bu arada hala acımasızca devam eden bu artık bir savaşa dönüşmüştür, bu hal katlanılır bir süreç değildir. Buradan sesleniyorum Gazze'de sivillerle çocuklarla birlikte insanlık, masumiyet ölüyor. Gazze'de insanlık onuru ölüyor. Hangi çıkar adına olursa olsun bu saldırılara sessiz kalmak veya bu saldırılara sessiz kalanlar tarih önünde hesabını vereceklerdir.

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