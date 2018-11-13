Gazze'de karşılıklı hava saldırıları: 300'e yakın roket ve havan topu atıldı, El Aksa televizyonu da vuruldu

Gazze'de gerginlik, İsrail ve Hamas'ın karşılıklı düzenlediği saldırıların ardından yeniden arttı. Hamas, İsrail'in düzenlediği ve biri yöneticisi 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği operasyondan saatler sonra roket saldırıları düzenledi.

İsrail'e yönelik saldırılarda 300'e yakın roket ve havan topu atıldı. Bir roket boş otobüse isabet etti. İsrail'in güneyinde kalıntıların arasında bir İsraillinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Çevrede bulunan ve yaralanan 19 yaşındaki İsrailli askerin durumunun ciddi olduğu duyuruldu. İsrail ise hava saldırıları ile yanıt verdi. Hamas'ın televizyon kanalı El Aksa dahil onlarca hedef vuruldu. Hava saldırılarında 3 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. 9 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tarafların bir an önce geri çekilmesi çağrısında bulundu. Aksi takdirde devasa bir trajediye dönüşecek bir savaşın başlayabileceği uyarısında bulunuldu.

El Aksa televizyonu da vuruldu

İsrail, roket ve havan topu ile düzenlenen saldırılara misilleme olarak "Hamas ve İslami Cihat örgütlerine ait 70'e yakın hedefi" vurduklarını duyurdu.

TIKLAYIN - El Aksa televizyonu, İsrail saldırısında vuruldu

Filistinli yetkililer ise Hamas'ın televizyon kanalı El Aksa'nın binasının da İsrail'in saldırılarında vurulduğunu kaydetti.

İsrail Ordusu'nun "propaganda" yapmakla suçladığı kanalı operasyon öncesinde uyardığı, çalışanların ve çevredekilerin de bölgeyi boşalttığı belirtildi. El Aksa televizyonu kısa süre sonra yayına devam edeceklerini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan İsrailli sağlık yetkilileri ise en az 10 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD'den Hamas'a kınama, İsrail'e destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bölgede çatışmaların artması üzerine güvenlik kabinesini acilen topladı.

ABD Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Hamas'ın saldırılarını kınadı. Greenblatt, "Bu saldırılara karşı kendisini savunan İsrail'in yanındayız. Bu şiddet olayları, Gazze halkına gerçekte hiçbir yardım sağlamaz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte tırmanan şiddet olayları çok tehlikeli" ifadesini kullandı ve füze saldırılarının durması çağrısında bulundu.

İsrail, Pazar günü operasyon düzenledi

I. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı için düzenlenen törenlere katılan Netanyahu, operasyon nedeniyle Paris gezisini yarıda keserek İsrail'e dönmüştü.

Hamas, İsrail'in Pazar günü düzenlediği operasyonda askeri kanatları İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan Şeyh Nur Baraka'nın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

"İsrail'in korkakça bir saldırı düzenlediğini" vurgulayan Hamas, İsrail özel kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin 3 kilometre içerisinde bir arabadan ateş açtığını kaydetmişti.

Operasyon sırasında 7 Filistinli ve bir İsrail askeri hayatını yitirdi.

"Gazze içinden operasyon nadir görülüyor"

BBC Orta Doğu Muhabiri Tom Bateman, Mısır ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan müzakerelerde ilerleme sağlanmışken İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin içinden bir operasyon düzenlemesinin çok az görülen bir durum olduğunu söylüyor.

İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik son aylarda artmıştı.

Gazze'den atılan füzeler ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında da son zamanlarda artış var.

Bölgede Mart ayının sonundan bu yana genellikle sınırda düzenlenen haftalık gösterilerda olmak üzere en az 227 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar'dan para sınırdan getirildi

Ancak son zamanlarda iki taraf arasındaki gerginlik biraz olsun hafiflemişti.

İsrail, Katar'ın Hamas yönetimine milyonlarca dolar yardımı çantalar içinde getirmesine izin vermişti.

Böylece Cuma günü Gazze'de Hamas hükümeti için çalışan binlerce Filistinli memur, Katar'ın gönderdiği nakit parayla aylardır ödenmeyen maaşlarını almışlardı.

Maaş ödemesiyle, bölgedeki ağır ekonomik zorlukların hafifletilmesi ve gerilimin azaltılması amaçlanıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinden gelen eleştirilere karşılık kararını savunarak "herhangi bir savaşı ya da insani krizi önlemek" için bunu yaptığını söylemişti.