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Dünya

El Aksa televizyonu, İsrail saldırısında vuruldu

El Aksa televizyonu, bilinmeyen bir yerden yayın yapmaya devam ediyor

13 Kasım 2018 03:39

İsrail savaş uçakları Gazze'deki Hamas'a ait 'El Aksa' kanalının merkezine 10 füze attı. Saldırı sonrası kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Saldırılarda kanalın merkezi tamamen yıkılırken çevresindeki birçok bina da zarar gördü.

Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in El Aksa kanalına yönelik saldırısını "düşman İsrail'in katil zihniyetini yansıtan barbar bir saldırganlık" şeklinde nitelendirdi. 

Berhum, uluslararası kuruluşları, hukuk ve basın organlarını bu "tehlikeli saldırıyı" kınamaya çağırdı. İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı yazılı açıklamada, kanalın merkezine yönelik saldırıyı "tehlikeli bir ihlâl" olarak değerlendirdi.

Şihab, saldırının Filistin direnişini daha da güçlendireceğini ifade etti. Filistinli Gazeteciler Sendikası da İsrail'in El Aksa kanalını hedef almasını kınadı.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. 

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