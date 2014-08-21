Gazze'de İsrail adına casusluk yaptığı iddia edilen 3 kişi idam edildi

Gazze'de İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla 3 kişi idam edildi, 7 kişi de casusluk gerekçesiyle yakalandı.

Hamas’a yakınlığıyla bilinen El-Mecdu'l-Emni internet sitesindeki açıklamada, "Filistin direniş gruplarına bağlı emniyet birimlerinin, casusluk suçlamasıyla daha önce alıkonulan üç kişiyi idam ettiği ve bu kapsamda 7 kişinin daha yakalandığı" belirtildi.

Yakalanan 7 kişinin "direnişin faaliyetlerini ve Gazze'deki bazı evleri gözlemlediği" ifade edilen açıklamada, "İşbirlikçilere karşı müsamahakar davranmayacak olan emniyet birimlerinin ellerinde, suçüstü yakalanan muhbirleri idam etme emri vardır" denildi.

Açıklamada ayrıca, isimleri "şüpheliler listesinde" yer alan kişilerin, emniyet birimleri tarafından haklarında verilen güvenlik önlemlerini "ihlal etmemeleri" uyarısında bulunuldu. (AA)