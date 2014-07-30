Gazze'de insanlık dramı



İsrail'in Gazze'ye hava, kara ve denizden sürdürdüğü operasyonun yaklaşık üçüncü haftasında, çarşamba günü bir kez daha BM'ye bağlı bir okul vuruldu. Gazze'nin kuzeyindeki Cabalya'da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne bağlı bir okulun vurulmasıyla en az 15 kişinin öldüğü bildiriliyor. Filistinli sağlık yetkilileri ise ölü sayısının 20 olduğunu açıkladı.

Bombardımanlardan kaçan on binlerce Filistinlinin Cabalya'ya sığınması nedeniyle bölgenin oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun bir sözcüsü Tel Aviv'de yaptığı açıklamada okula düzenlenen saldırı öncesi Filistinli grupların İsrail askerlerine havan topu attıkları ve İsrail askerlerinin de ateşle karşılık verdiklerini açıkladı.

İsrail'den ateşkes çağrısı, Hamas'tan şart

İsrail çarşamba günü insani gerekçelerle saat 18'de sonlanacak ateşkes sağlanacağını açıkladı. Salı günü de Hamas cephesinden 24 saatlik bir ateşkes çağrısı yapıldığı açıklanmış ancak haber Hamas tarafından yalanlanmıştı. Hamas, salı günü yayınladığı bir ses mesajında, İsrail'in operasyonu sonlandırması ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması durumunda ateşkesi kabul edeceklerini açıklamıştı.

Elektrik yok, temiz içme suyu yok…

Gazze Şeridi'ndeki yaşam koşulları gittikçe daha da zorlu bir hale geliyor. Refah'taki SOS Çocuk Köyü'nde de büyük bir dram yaşanıyor. Çocuk Köyü yetkilisi, köydeki çocukların 4-7 yaşları arasında olduklarını ve köyde yaşadıkları acıyı ve kabusu anlatacak kelime bulunmadığını ifade etti.

Refah'taki SOS Çocuk Köyü Müdürü Samy Ajjour, çocukların artık dışarıda oynayamadıklarını, bombardıman nedeniyle sürekli duvarların sallandığını, camların bombardıman basıncı nedeniyle kırılmaması için pencerelerin her zaman açık bırakıldığını belirtti. Köydeki bir çok çalışanın işe gelemediğini de belirten müdür, köydeki çocuklar için acil psikolog ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının bin 283'e çıktığını ve en az 7 bin 200 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail tarafında ise 53 asker ve 3 sivilin öldüğü, saldırılardan bu yana İsrail'e 2 bin 670 roket atıldığı bildiriliyor.

23 gündür devam eden saldırılar, İsrail ile Filistin arasında 2006 yılından bu yana en uzun savaş oldu.