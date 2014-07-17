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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'de insani durum kötüleşiyor

İsrail’in askeri operasyonu arada kısa süreli ateşkesler dışında bütün şiddetiyle devam ediyor. Beş saatliğine uygulamaya konan ateşkese de riayet edilmedi. Gazze’deki insani durumun son derece kötüleştiği bildiriliyor.

17 Temmuz 2014 16:09


Hamas ile İsrail arasında beş saatlik insani ateşkes ilan edildi. Ateşkesin sabah saat 10:00'da yürürlüğe girmesiyle, dükkân ve bankalar halkın hücumuna uğradı. Ancak bu ateşkes de uzun sürmedi. İsrail Ordusu, topraklarına üç havan mermisi düştüğünü duyurdu. 10 gündür devam eden operasyonlarda en az 230 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Hamas'ın, topraklarına 1300 füze fırlattığını duyurdu. Öte yandan, kalıcı ateşkes çabaları da devam ediyor. Filistin lideri Mahmud Abbas, bugünkü Kahire ziyaretinde Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile bir araya gelecek. Abbas'ın yine Kahire'de Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Ebu Merzuk ile yaptığı görüşmede İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıların durdurulması ve Mısır'ın ateşkes girişimi ele alındı. Gazze'deki insani durumun son derece kötüleştiği bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Komisyonu (UNRWA) sözcüsü Adnan Ebu Hasna, Gazzelilerin maddi ve manevi bakımdan büyük yara aldıklarını belirtiyor: “Gazze'deki durum çok zorlu. Bombardımandan önce de durum kötüydü. İşsizlik yüzde 40 civarında. Kimse Gazze'den ayrılamıyor. Gazze Şeridi'ne geçmesine izin verilenlerin sayısı da çok az. İçme suyu neredeyse hiç yok. BM raporuna göre, 2016 yılında Gazze'de tek damla su kalmayacak. Sular mikroplu. Buna bir de maruz kalınan psikolojik baskı ekleniyor. Gazze'deki askeri operasyon yüzünden gençler arasında şiddet eğilimi de arttı. Ailelerde de şiddet artıyor. Gençler artık konsantre olamıyorlar.”

Hasna, son saldırıların su ikmalini daha da olumsuz etkilediğini vurguladı: “Yeni saldırılarda, su pompaları da tahrip oldu. Su için tabii ki elektriğe de ihtiyaç var. Ancak günde sadece beş saat elektrik veriliyor. Buranın suyu da içilecek gibi değil.“

Kalıcı ateşkes umudu ise şimdilik son derece az. ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı son açıklamada ateşkes anlaşması için başlatılan çabaları desteklemek için tüm diplomatik kaynakları ve ilişkileri kullanacaklarını kaydetti.

Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Gazze'deki duruma da değinen Obama, İsrail'in, halkını korkutan roket saldırılarına karşı kendisini savunma hakkı olduğunu bir kez daha yineledi. ABD Başkanı ayrıca, “Son iki hafta içinde, şiddetten, özellikle de Gazze'de iki ateş arasında kalan erkek, kadın ve çocuk çok sayıda masum sivilin ölmesinden ya da yaralanmasından hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz" ifadelerini de kullandı.

AB liderlerinden kınama

AB liderleri de çarşamba günü yayınladıkları ortak bildiride, Gazze’deki militanların füze saldırılarını kınadı ve İsrail’e sivil ölümlerden kaçınması ve ölçülü davranması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Komisyonu sözcüsü Hasna, Gazze Şeridi'ndeki insanları korumak için sığınaklar kurduklarını belirtti. Hasna, “Bu doğru. 19 bin kişi bize sığındı. Toplam 24 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Komisyonu sığınağı kurduk” bilgisini verdi.

Yaşlısıyla genciyle bütün Gazze halkının panik içinde olduğunu kaydeden Hasna, Batı dünyasından ne beklendiğini şöyle sıraladı: “Şiddet sarmalının sona ermesi için destek bekliyorlar. Burada insanca yaşamak mümkün değil. İsrail operasyonundan önce de durum böyleydi. Kimse bu koşullar altında burada yaşamaya katlanamaz. Çok sayıda çocuk ve sivil öldürüldü. Nerede yaşıyor olursa olsun, herkesin başına aynı şey gelebilir. Özellikle de mülteci kamplarında. Kamplar tıka basa doldu. Rast gele taş atsanız, mutlaka birinin başı yarılır.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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