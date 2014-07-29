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Dünya

Gazze için askere gidecek İsraillilere Tel Aviv Üniversitesi'nden burs

Tel Aviv Üniversitesi, Gazze'deki operasyona katılmak üzere askere gidecek öğrencilerine 1 yıllık burs verileceğini açıkladı

29 Temmuz 2014 18:57

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de ölü sayısı 1000'i aşarken Tel Aviv Üniversitesi yönetimi Gazze’ye ‘Koruyucu Hat’ operasyonuna katılmak üzere çağırılan yüzlerce öğrencisine eğitim bursu vermeye hazırlanıyor. 

Radikal’de yer alan habere göre, Gazze’de ölenlerin sayısı hızla artarken Tel Aviv Üniversitesi Rektörü Joseph Klafter, eğitimini yarıda bırakarak askere gidecek öğrencilerine şükranlarını sundu. Burs parası, İsrail ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan ‘Tel Aviv Üniversitesi’nin Dostları’ aracılığıyla sağlanacak. 

Klafter, geçen hafta üniversitenin pek çok öğrencisi ve mezunun İsrail’in savunmasına, komuta kademesi de dahil olmak üzere katkı sağladığını söylemişti. Klafter, üniversitenen araştırmacılarının İsrail devletinin güvenliği konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüller kazandığını hatırlattı. 
İsrail’in Gazze’de 7 Temmuz günü başlattığı ‘Koruyucu Hat’ adı verilen operasyonda öldürülen Filistinli sayısı 1119’a yaralıların ise 6 bin 550’ye yükseldi. 7 Temmuz’da Gazze’ye havadan ve denizden saldıran İsrail, 17 Temmuz günü de Gazze’ye kara harekatı başlattı. 

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