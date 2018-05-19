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Dünya

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

19 Mayıs 2018 21:16

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşımasını protesto edenlere İsrail askerlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi. 3 Filistinli daha kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra, 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan ve 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai şehit oldu" ifadesine yer verildi. Ebu Semra, Uleyyan ve Sai'nin de hayatını kaybetmesiyle birlikte, pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde öldürülen Filistinlilerin sayısı 65'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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