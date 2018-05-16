Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi; 8 aylık Leyla bebek göz yaşartıcı gazdan boğularak öldü

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önceki gün ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına karşı yapılan gösterilere İsrail’in sert müdahalesi sonrasında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62’ye yükseldi. İsrail’in attığı göz yaşartıcı gazların etkisi altında kalan 8 aylık Leyla el Gandur bebek de yaşamını yitirdi. Nakba Günü nedeniyle eylemler sürdü.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasına yönelik tepkiler sürüyor. Elçiliğin açılış töreninin yapıldığı önceki gün Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin düzenlediği “Büyük Dönüş Yürüyüşü”ne İsrail askerlerinin ateş açarak müdahale etmesi sonucu hayatını kaybeden kişilerin sayısı 62’ye yükseldi. Yaralı sayısı 3 bini geçti. Kurbanlar arasında 8 aylık Leyla el Gandur bebek de var. Filistin Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden 62 kişiden 8’inin 18 yaşın altındaki çocuklar olduğunu, yaralılardan 225’inin çocuk, 86’sıın kadın olduğunu duyurdu.

"Kamp alanındaydık"

Filistin Sağlık Bakanlığı, Leyla bebeğin Gazze’nin doğu sınırı yakınında İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek yaşamını yitirdiğini duyurdu. Leyla el Gandur’un cenazesi defin işlemleri için Gazze’de hastaneye kaldırılırken, bebeğin anneannesi elim olayı İngiliz Reuters haber ajansına anlattı. Anneanne Heyam Omar, torununun sınırdan birkaç yüz metre mesafedeki protestolar için kurulmuş kamp alanındaki çadırlardan birinde olduğunu söyledi.

"Yoğun gaz atıldı"

Omar, “İsrailliler yoğun gaz attığı sırada Gazze’nin doğusundaki çadır kampındaydık. Oğlum, Leyla’nın ağladığını ve çığlık attığını söyledi. Onu hemen uzağa götürdüm. Eve geldiğimizde bebek sustu. Uyuduğunu sandım. Onu çocuk hastanesine götürdüm. Doktor bana onun şehit olduğunu söyledi” dedi.

Gazze’de cenazeler toprağa verilirken, dün de Filistinlilerin İsrail tarafından zorla yerlerinden edildiği “Nakba”nın (Büyük Felaket) 70’inci yıldönümü için göstericiler işgali protesto etti. Gazze Şeridi’nin İsrail sınırına yakın bölgelerine toplananlara İsrail güçleri sert müdahalelerini sürdürdü.

İsrail askerleri tarafından atılan gaz bombalarından dolayı hayatını kaybeden 8 aylık minik Leyla’nın cenaze törenine dün yüzlerce kişi katıldı. Gazze’nin Sabre Mahallesi’ndeki evinden alınan Leyla’nın naaşı, Büyük Ömer Camisi’nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı’nda defnedildi.

Göz yaşartıcı gaz

Ayrıca hayatını kaybedenlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkat çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı. Hüseyni, çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti. Göz yaşartıcı gazın insanlar üzerindeki etkisine ilişkin Hüseyni şunları söyledi:

“İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazın içinde kullanılan maddeler maruz kalan insanlarda aşırı titreme, adale ve sinirlerde ağır kasılmalara yol açıyor. Bayılma ve akciğerde iltihaba neden oluyor.”