Gazze'de Haniye'nin yerine Yahya Sinvar seçildi

Gazze'deki Hamas yönetiminde liderliğe örgütün askeri kanadı komutanlarından Yahya Sinvar seçildi.

Gazze'deki Hamas hükümetin başabakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.

İsrail'in daha önce dört kez müebbet hapis cezasına çarptırdığı yeni Gazze lideri, 20 yıl hapis yattıktan sonra 2011'deki esir takasında serbest bırakılmıştı.

İsrail'e karşı silahlı mücadeleden yana olan Hamas, ABD ve Avrupa'nın 'terör örgütleri listesi'nde yer alıyor.

2006'da ilk kez Filistin'deki parlamento seçimlerine katılan örgüt, sandıktan zaferle ayrıldıktan sonra İsrail ve ABD'nin ambargolarıyla karşılaştı.

Yahya Sinvar, örgütün içindeki askeri kanadın yükselişi olarak görülürken, İsrailli yetkililer Haniye-Sinvar değişikliğine "Sinvar'ın gelmesi bir şeyi değiştirmez. Bir aşırılıkçı gitti, diğer geldi" ifadeleriyle yorumladılar.

55 yaşındaki yeni Gazze lider, Han Yunus'taki mülteci kampında doğdu.

İzzeddin el Kassam Tugayları adlı silahlı grubu kurdu.

Grubun, 1990'ların ortasından sonra İsrail'de intihar saldırıları düzenleyip, Gazze'den binlerce roket fırlattı.

ABD de Eylül 2015'te Sinvar'ı 'kara liste'ye dahil etti.

Gazze liderliğini Sinvar'a bırakan Haniye'nin Halid Meşal'in yerine Hamas'ın siyasi büro şefi olması bekleniyor.