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Politika

GAZZE'DE ERBAKAN İÇİN TAZİYE ÇADIRI TEL AVİV/GAZZE (A.A)

01 Mart 2011 13:57

-GAZZE'DE ERBAKAN İÇİN TAZİYE ÇADIRI  TEL AVİV/GAZZE (A.A) - 01.03.2011 - Gazze Şeridi'ndeki fiili Hamas hükümetinin Başbakanı İsmail Haniyye, önceki gün hayatını kaybeden eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Türk hükümetine ve halkına taziyelerini iletti. Haniyye, Hamas hükümetinin resmi sitesinde yayımlanan mesajında, ''Arap ve İslam ulusunun, Türkiye'deki en önde gelen İslami liderlerden birini kaybettiğini'' ifade etti. Kendisi, Hamas hükümeti ve Filistin halkı adına, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkına başsağlığı dileyen Haniyye, ailesine ve Türk halkına da sabır dileklerini iletti. Öte yandan, Gazze kentinde, Erbakan için İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) tarafından taziye çadırı oluşturuldu. İHH'nin Tel El Hava'daki bürosunun önünde kurulan taziye çadırına yoğun ilgi oldu. Erbakan'ın posterleriyle donatılan çadırı ziyaret eden çok sayıda Gazzeli, başsağlığı dileklerini belirtiyorlar, mesajlarını bırakıyorlar.

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