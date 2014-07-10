Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

Filistin medyasında

yer alan haberlere göre, İsrail'in düzenlediği hava

operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 75'e yükseldi. Hava

saldırılarının başlamasından bu yana 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gecesi Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 322

hedefin vurulduğunu belirtti. Düzenlenen

saldırılarda Hamas'ın kullandığı tüneller, füze

mevzileri ve komuta merkezlerinin hedef alındığı kaydeden İsrailli yetkililer,

operasyonun devam ettiği ve kara operasyonunun da hala seçenekler arasında

bulunduğunu söyledi.

Filistinli yetkililer de perşembe günkü saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da

bulunduğu 20'den fazla kişinin öldüğünü ifade ediyor. Bombaların sivillerin yaşadığı

iki binaya ve bir mülteci kampına isabet ettiği belirtildi.

Filistin Sağlık

Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, operasyonda hayatını

kaybedenlerden üçte ikisi sivil.

İsrail'e füze saldırısı

Filistinli militan grupların

da İsrail topraklarına füze fırlatmaya devam ettiği bildirildi.

Hamas ve diğer radikal Filistinli grupların şimdiye dek 300 füze attığı ifade ediliyor.

20 bin yedek orduda

Öte yandan İsrailli 20 bin yedek askerin orduya katıldığı açıklandı.

Ordu sözcüsü Peter Lerner, orduya çağrılan yedek askerlerin yarısının hükümet

tarafından onaylandığını dile getirdi. Ordu, 40 bin yedeğe çağrıda bulunmuştu.

BM endişeli

BM Güvenlik Konseyi

de Ortadoğu'daki gelişmeleri ele almak üzere bugün olağanüstü

bir oturum düzenleyecek.

Gelişmeleri sert bir dille eleştiren BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Gazze'nin bıçak

sırtında olduğunu belirterek, "Bölgede kötüleşen durum kimsenin kontrol edemeyeceği

bir döngüye doğru gidiyor" dedi.

