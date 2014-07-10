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Dünya
Deutsche Welle

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor

İsrail’in düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı artıyor. Filistinli militan gruplar da İsrail’e füzeyle karşılık veriyor.

10 Temmuz 2014 15:56

Filistin medyasında
yer alan haberlere göre, İsrail'in düzenlediği hava
operasyonlarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 75'e yükseldi. Hava
saldırılarının başlamasından bu yana 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.
İsrail ordusu yaptığı açıklamada, perşembe gecesi Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 322
hedefin vurulduğunu belirtti. Düzenlenen
saldırılarda Hamas'ın kullandığı tüneller, füze
mevzileri ve komuta merkezlerinin hedef alındığı kaydeden İsrailli yetkililer,
operasyonun devam ettiği ve kara operasyonunun da hala seçenekler arasında
bulunduğunu söyledi.
Filistinli yetkililer de perşembe günkü saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da
bulunduğu 20'den fazla kişinin öldüğünü ifade ediyor. Bombaların sivillerin yaşadığı
iki binaya ve bir mülteci kampına isabet ettiği belirtildi.
Filistin Sağlık
Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, operasyonda hayatını
kaybedenlerden üçte ikisi sivil.
İsrail'e füze saldırısı
Filistinli militan grupların
da İsrail topraklarına füze fırlatmaya devam ettiği bildirildi.
Hamas ve diğer radikal Filistinli grupların şimdiye dek 300 füze attığı ifade ediliyor.
20 bin yedek orduda
Öte yandan İsrailli 20 bin yedek askerin orduya katıldığı açıklandı.
Ordu sözcüsü Peter Lerner, orduya çağrılan yedek askerlerin yarısının hükümet
tarafından onaylandığını dile getirdi. Ordu, 40 bin yedeğe çağrıda bulunmuştu.
BM endişeli
BM Güvenlik Konseyi
de Ortadoğu'daki gelişmeleri ele almak üzere bugün olağanüstü
bir oturum düzenleyecek.
Gelişmeleri sert bir dille eleştiren BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Gazze'nin bıçak
sırtında olduğunu belirterek, "Bölgede kötüleşen durum kimsenin kontrol edemeyeceği
bir döngüye doğru gidiyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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