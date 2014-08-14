Gazze'de ateşkes uzatıldı

Kahire'de Hamas adına görüşmeleri yürüten heyetten İzzet El Rişek, kalıcı ateşkes için görüşmelerin devam edeceğini açıkladı.
Ateşkes için anlaşmaya varılmadan kısa bir süre önce Gazze'den İsrail'e füze saldırısı düzenlendi.
Füze saldırılarından sorumlu olmadığını duyuran Hamas, İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
İsrail Ordu sözcüsü Peter Lerner bunun üzerine Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.
Hamas lideri İsmail Haniye ise "İsrail Filistin özerk bölgesine uyguladığı ablukayı kaldırmadığı sürece kalıcı ateşkes sağlanamaz" dedi.