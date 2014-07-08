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Dünya
Deutsche Welle

Gazze Şeridi'nde tansiyon yükseliyor

Gazze Şeridi'nde karşılıklı saldırıların şiddetini artırması üzerine İsrail ordusu, daha büyük bir askeri operasyon için harekete geçti. Hamas ise saldırılara füzelerle karşılık verdi.

08 Temmuz 2014 01:34


İsrail Ordu sözcüsü Peter Lerner, pazartesi günü yaptığı açıklamada ek bin 500 askerin hazır konuma getirildiğini açıkladı.

Sözcü Lerner, ordunun her türlü gelişme karşısında hazır olduğunu kaydetti. Hamas'ın İsrail'e saldırılar düzenlediğine dikkat çeken Lerner, durumun daha da kötüleşmesine karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı.

Hamas'ın İsrail'in sabah saatlerindeki saldırılarına, akşam saatlerinde çok sayıda füzeyle karşılık verdiği bildiriliyor. İsrail televizyonlarında, Hamas'ın yaklaşık bir saat içinde yaklaşık 60 füzeyi ateşlediğine yer verildi. Gazze Şeridi'nin 40 kilometre civarındaki bölgelerin hedef olarak seçildiği belirtildi. Tel Aviv'in güneyindeki Rehovot'da da uyarı sirenlerinin çaldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Hamas sabah saatlerinde İsrail'in düzenlediği hava saldırısında dokuz kişinin hayatını kaybettiğini ve intikam saldırıları düzenleyeceklerini duyurmuştu. İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner ise Mısır sınırındaki bir tünelin girişine saldırı düzenlediklerini ancak Hamas üyelerinin tüneli denetlerken, patlayıcı maddelerin ateşlenmesi sonucunda öldüklerini açıkladı.

Savaştan endişe ediliyor

Gazze Şerid'ne düzenlenen hava saldırıları nedeniyle olası bir savaş ve Filistin ayaklanmasından endişe ediliyor. Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 'düşmanın bedel ödeyeceği' uyarısında bulundu. Hamas'ın aynı zamanda İsrail'de yeni hedeflerin vurulacağını açıkladığı bildiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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