Gazze Şeridi'nde gerginlik



İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner, “İsrailliler ve Filistinliler normal bir hayat sürmeyi hak ediyor, ancak Hamas bunun yerine Gazze Şeridi'ni füze saldırıları için fırlatma rampası olarak kullanmayı tercih ediyor” diye konuştu. Sözcü, İsrail'in bu tür saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.

Filistinli militanlar, çarşamba akşamı İsrail topraklarına iki füze fırlatmıştı. İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre, füzeler açık bir araziye düştü, yaralanan olmadı. Bunun son 10 gün içerisinde bu yöndeki ikinci saldırı olduğu bildirildi. 26 Mayıs'ta aylardan sonra ilk kez İsrail'in güneyine füze fırlatılmış, İsrail savaş uçakları bunun üzerine Gazze Şeridi'ndeki askeri eğitim merkezini hedef almıştı.

Hafta başında bölgeye bir ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını talep etmiş ve “Burada bir barut fıçısının üzerinde oturuyoruz. Patlamaması için dikkatli olmalıyız” demişti. Bakan, 1 milyon 800 bin Gazzelinin yaşam koşullarının uygulanan ambargo nedeniyle ‘felaket' olduğunu söylemişti.

İsrail ve Filistinliler geçen ağustos ayında Gazze Savaşı'nın ardından süresiz ateşkes ilan etmişti. 50 gün süren savaşta 2 bin 200 Filistinli ve 70'ten fazla İsrailli hayatını kaybetmişti.