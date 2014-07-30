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Dünya

İsrail'i protesto eden Yahudi bilim adamı Finkelstein gözaltına alındı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden Norman Finkelstein ve aktivistler, New York'ta 2. Cadde'yi trafiğe kapatmak istedi

30 Temmuz 2014 02:16

ABD'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden ünlü Yahudi yazar ve bilim adamı Norman Finkelstein ve yaklaşık 20'ye yakın arkadaşı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail'in Filistin'e yönelik uygulamalarını ağır şekilde eleştirmesiyle tanınan siyaset bilimcisi Finkelstein ve arkadaşlarının gözaltına alınmasına neden olan protesto, New York'ta bulunan İsrail’in BM Daimi Temsilciliği önünde gerçekleşti.

İnternet üzerinden protesto çağrısı yapan Finkelstein'e birçok Amerikalı aktivist destek verdi. Yerel saatle 12.00 sıralarında İsrail misyon binası üzerinde toplanan göstericiler, New York'un en işlek arterlerinden 2. Cadde'yi trafiğe kapatmak istedi.

Cadde üzerine yatarak trafiği kesen Finkelstein ve diğer eylemcilere ilk müdahale İsrail’in BM Daimi Temsilciliği önünde nöbet tutan güvenlik güçleri tarafından yapıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bir grup vatandaş da sloganlar atarak göstericilere destek verdi. 

Elleri kelepçelenen göstericiler, polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere merkeze götürüldü.

Finkelstein, İsrail'in Nazilerin uyguladığı zulmü istismar ederek Filistin'de işlediği suçlara meşruluk kazandırdığını savunuyor. 

 

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