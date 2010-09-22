-''GAZZE KONVOYU'' 27 EYLÜLDE İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İngiltere'den 18 Eylülde yola çıkan ve İtalya'nın Milano kentinde bulunan Gazze konvoyunun, 27 Eylülde İstanbul'da olacağı bildirildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Filistin'e araç, tıbbi malzeme, ilaç ve gıda malzemesi taşıyan konvoyun, ekim ayının ortasında Gazze'ye ulaşmasının beklendiği belirtildi. Wiwa Palestina Hareketi'nin organize ettiği konvoyun başında İngiliz Parlamenter George Galloway'ın bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi: ''50 araçtan oluşan konvoyda, İngiltere, ABD, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Malezya, Fas, Cezayir ve Ürdün'den aktivistler bulunuyor. Konvoyun Türkiye ev sahipliğini İHH İnsani Yardım Vakfı yapacak. 4 gün İstanbul'da kalacak olan konvoy, 1 Ekimde şehirden ayrılacak. Konvoy, Ankara, Kayseri, Adana, Gaziantep ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçecek. Cezayir, Ürdün ve Kuveyt'ten gelen araçlarla Suriye'nin Lazkiye Limanı'nda buluşulacak. Buradan gemilerle Mısır'ın Ariş Limanı'na geçilecek. Daha sonra Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girilecek. Konvoyun son katılımlarla birlikte toplam 150-200 araçtan oluşması bekleniyor.''