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Yaşam

''GAZZE İNSANİ YARDIM KONVOYU'' ADANA'DA ADANA (A.A)

01 Ekim 2010 23:15

-''GAZZE İNSANİ YARDIM KONVOYU'' ADANA'DA ADANA (A.A) - 01.10-2010 - Londra'dan 17 Eylülde yola çıkan ''Gazze İnsani Yardım Konvoyu'', Adana'ya geldi. Kuzey gişelerinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi, Adana İnsani Yardımlaşma Derneği (ADYAR) üyeleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan konvoy, Adana'dan katılan araçlarla birlikte Menderes Spor Salonu'na ulaştı. Burada, Gazze'ye insani yardım götüren gemide İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybeden milli tekvandocu Çetin Topçuoğlu'nun eşi Çiğdem Topçuoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılanan grubun, geceyi spor salonunda geçireceği bildirildi. Aktivistler, sabah kentten ayrılarak Gaziantep'e hareket edecek. Aralarında ambulansların da olduğu 45 araçtan oluşan konvoy, Gazze'ye 10 milyon dolar değerinde insani yardım malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyor. Konvoy, Gaziantep ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçecek.

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