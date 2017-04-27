Gazze elektriksiz kalabilir

Filistin Özerk Yönetimi, Hamas'ın kontrolündeki Gazze'ye verilen elektrik için İsrail'e yaptığı ödemeleri durdurdu.

İsrail ve Filistin yetkililerinin açıkladığı karar, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin elektriksiz kalmasına yol açabilir.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin Yönetimi'nin kararını "çılgınlık" olarak nitelendirdi.

Hamas yetkilisi İsmail Rudwan da "İsrail işgaliyle işbirliği yapanların" pişman olacağını söyledi. Rudwan, "Bu adımı, İsrail işgaline hizmet eden Filistin halkına karşı işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Eğer abluka kalkmazsa, bir patlama olacak ve patlama Siyonist işgalcilerin yanında uygunsuz bir şekilde hareket eden herkese yönelik olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de günde 20 saate varan elektrik kesintilerinin olduğunu ve Filistin Özerk Yönetimi'nin kararının bölgede en temel hizmetleri "durma noktasına getireceği" uyarısında bulundu.

İsrail 10 yıldır Gazze'nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas'ı "terör örgütü" olarak gördüğü için, bölgeye verdiği elektriğin parasını Filistin Özerk Yönetimi'nden tahsil ediyor.

Batı Şeria merkezli Filistin Özerk Yönetimi ise son dönemde Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor.

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, aynı zaman da lideri olduğu El Fetih Partisi ile Hamas örgütüyle siyasi bölünmeyi bitirmek için "daha önce başvurulmamış tedbirler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

Dün bir basın toplantısı düzenleyen Filistin Özerk Yönetimi Başbakanı Rami Hamdallah ise kamu çalışanları üzerindeki maaş kesintisinin kaldırılmasının da Hamas'ın uzlaşma yönünde adımlar atmasına bağlı olduğunu söylemişti.

Rami Hamdallah, "Bence halkımızın birliğini yeniden sağlamak için altın ve tarihi bir fırsat var...Hamas Gazze'yi kontrol etmekten vazgeçmeli" ifadelerini kullanmıştı.