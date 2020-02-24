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Dünya

Gazze'den İsrail'e hava saldırısı; 'Demir Kubbe' devreye girdi

24 Şubat 2020 13:15

T24 Dış haberler

İsrail Savunma Kuvvetleri, ülkenin güneyinde hava saldırısı sirenlerinin çalmaya başladığını duyurdu. 

Britanya merkezli The Telegraph gazetesinin Orta Doğu muhabiri, roketlerin Gazze'den atıldığını bildirdi ve "saldırının dün İsrail'in cihatçıları vurmasına karşılık olarak" yapılmış olabileceğini ileri sürdü.

Analist Joe Truzman, birçok füzenin İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe' tarafından durdurulduğunu aktardı.

İsrail dün Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam'daki Filistin hedeflerini vurmuştu

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