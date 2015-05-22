'Gazze çöküşün eşiğinde'

Dünya Bankası, Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durumla ilgili raporunda bölgenin

ekonomik açıdan çöküşün eşiğine geldiği uyarısında bulundu. Raporda yaklaşık 1

milyon 800 bin nüfuslu Gazze Şeridi'nde işsizlik oranının yüzde 43'e ulaştığına dikkat

çekilerek, ‘bunun muhtemelen dünyadaki en yüksek işsizlik oranı olduğu' belirtiliyor.

Dünya Bankası verilerine göre Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen gelir, yönetimin

Filistinlilere devredildiği 1994 yılından bu yana yüzde 31 oranında azaldı. Raporda on

kişiden dördünün yoksulluk sınırının altında yaşadığına da dikkat çekiliyor.

Dünya Bankası bu duruma

art arda yaşanan savaşlar ile İsrail'in ve kısmen Mısır'ın

ablukalarını gerekçe

gösterdi.

“Son derece

endişe verici”

Dünya Bankası'nın Gazze ve Batı Şeria'dan sorumlu yöneticisi Steen Lau Jorgensen,

‘rakamların ve ekonomik durumun son derece endişe verici olduğunu' söyledi. Dünya

Bankası raporunda Gazze ekonomisinin gelişebilmesi için ablukanın gevşetilmesi

çağrısı yapılarak, “Komşu ülkelerin güvenlikle ilgili meşru endişelerine rağmen, inşaat

malzemelerinin ihracını kolaylaştıracak yollar bulunmak zorunda” ifadesine yer verildi.

Rapor önümüzdeki hafta Brüksel'de resmen sunulacak.

İsrail 2007 yılında Gazze Şeridi'ni insan ve mal girişine neredeyse tamamen

kapatmıştı. Mısır da Sina Yarımadası'ndaki çatışmaların ardından 24

Ekim'de Refah

sınır kapısını kapattı.

Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa / BK,BÖ