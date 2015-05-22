'Gazze çöküşün eşiğinde'

Dünya Bankası, Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durumla ilgili raporunda bölgenin
ekonomik açıdan çöküşün eşiğine geldiği uyarısında bulundu. Raporda yaklaşık 1
milyon 800 bin nüfuslu Gazze Şeridi'nde işsizlik oranının yüzde 43'e ulaştığına dikkat
çekilerek, ‘bunun muhtemelen dünyadaki en yüksek işsizlik oranı olduğu' belirtiliyor.
Dünya Bankası verilerine göre Gazze Şeridi'nde kişi başına düşen gelir, yönetimin
Filistinlilere devredildiği 1994 yılından bu yana yüzde 31 oranında azaldı. Raporda on
kişiden dördünün yoksulluk sınırının altında yaşadığına da dikkat çekiliyor.
Dünya Bankası bu duruma
art arda yaşanan savaşlar ile İsrail'in ve kısmen Mısır'ın
ablukalarını gerekçe
gösterdi.
“Son derece
endişe verici”
Dünya Bankası'nın Gazze ve Batı Şeria'dan sorumlu yöneticisi Steen Lau Jorgensen,
‘rakamların ve ekonomik durumun son derece endişe verici olduğunu' söyledi. Dünya
Bankası raporunda Gazze ekonomisinin gelişebilmesi için ablukanın gevşetilmesi
çağrısı yapılarak, “Komşu ülkelerin güvenlikle ilgili meşru endişelerine rağmen, inşaat
malzemelerinin ihracını kolaylaştıracak yollar bulunmak zorunda” ifadesine yer verildi.
Rapor önümüzdeki hafta Brüksel'de resmen sunulacak.
İsrail 2007 yılında Gazze Şeridi'ni insan ve mal girişine neredeyse tamamen
kapatmıştı. Mısır da Sina Yarımadası'ndaki çatışmaların ardından 24
Ekim'de Refah
sınır kapısını kapattı.
Deutsche Welle Türkçe
DW,dpa / BK,BÖ