Gazze çaresizlik batağında

İsrail'in uyguladığı ambargonun yol açtığı kriz, Gazze Şeridi'nde hayatın her alanında ve her kesiminde hissediliyor. Gazze’nin merkezinde bir IT şirketi olan Sadi Lozon, yaşam koşullarını anlatırken sabırlı olmaya çalışıyor.

Sadi Lozon, “Elimizde alternatif enerji kaynaklarının her türlüsü var. Ama Gazze’de elektrik problemi yaşıyoruz. Bazen sekiz saat, bazen altı ya da 12 saat elektrikler kesik oluyor” diye konuşuyor.

Bu nedenle siparişlerini hazırlayamadıklarını belirten Sadi Lozon, çalışanlarının işlerini kaybetmemesi için elektriğin ne denli önemli olduğuna dikkat çekiyor.

İşsizlik tırmanışta

Uluslararası organizasyonlar da uzun zamandır Gazze Şeridi’ndeki durumun artık dayanılamaz bir noktaya geldiği konusunda uyarıyor. Yedi yıllık ablukanın ardından bölgede stokların neredeyse tamamı tükenmiş durumda. BM Filistinli Mültecileri Yardım Kuruluşu Direktörü Robert Turner, durumun Mısır’ın tünelleri kapatmasının ardından daha da kötüleştiğini anlatıyor:

“2013’ün son altı ayında işsizlik yüzde 10 daha fazla arttı. On binlerce kişi işini kaybetti. Toplumun üzerinde büyük bir baskının oluştuğunu görüyoruz. Bölgedeki fiili hükümet maaşların sadece bir kısmını ödüyor. Hayal kırıklığı, daha doğrusu umutsuzluk her geçen gün artıyor. “

Bununla birlikte Gazze Şeridi’nde yönetimi elinde bulunduran Hamas, İsrail’in ablukasına ve Batı’nın tecrit politikasına rağmen hala gücünü koruyabiliyor. Ancak Mursi’nin devrilmesi sonrasında Mısır’da terör örgütleri listesine alınan ve siyaseten izole edilen Hamas, tünellerin kapatılmasından bu yana da mali sıkıntı içinde.

Krizin üstesinden gelmek için bir plan hazırladıklarını anlatan Gazze Ekonomi Bakanı Vekili Hatim Aveyde, yaşanan felaketin sorumlusunun İsrail olduğunu ifade ediyor.

Filistin ekonomisinin İsrail ile yapılan anlaşmaların olumsuz etkilerinden kurtulamadığını ifade eden Gazzeli yetkili, “Bu ulusa komplo düzenleyenlere karşı halkın yaşadığı hayal kırıklığı, hükümetimize karşı duyulandan daha yüksek” diye sözlerini sürdürüyor.

Şiddet korkusu

Bölgede yoksulluğun yanı sıra son haftalarda şiddet olaylarının artmasından da endişe ediliyor.

İslamcı militanların kısa bir süre önce İsrail tarafına füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail jetleri Gazze üzerinde her gün uçmaya başladı. 2012 yılında ateşkesin bozulduğuna dikkat çeken gözlemciler, küçük militan grupların ve belki Hamas'ın da çıkış yolu olarak şiddete başvurabileceği uyarısında bulunuyor.